Російські виробники програмного забезпечення підвищать ціни на 20%. Іноземне можуть скоро заборонити

Російські IT-компанії вирішили підвищити ціни на програмне забезпечення в середньому на 20% з 1 вересня.

Про це повідомляє Коммерсант із посиланням на джерела в галузі, передає The Moscow Times.

Цю інформацію підтвердили в компанії-інтеграторі "Информзащита", уточнивши, що ціни зростуть у середньому на 15%. Зокрема, подорожчає інфраструктурне програмне забезпечення.

У Мінцифри Росії повідомили, що зараз у великих розробників софту, які підписали угоду про добровільне стримування зростання цін, продукція подорожчала не більше ніж на 15% з урахуванням інфляції.

За даними опитування профільної асоціації, 70% його учасників з 2023 року не підвищували ціни на ПЗ. Інші респонденти зазначили, що вартість їхньої продукції за останні два роки збільшилася в межах норм, встановлених угодою з Мінцифри РФ.

Водночас вартість послуг розробників без урахування економічних факторів щороку зростає приблизно на 14,5-17%, але в 2024 році відразу кілька таких факторів вплинули на галузь. Це, наприклад, зміна податку на доходи фізосіб: з 2025 для громадян з доходами від 2,4 млн руб. на рік податок становитиме 15%, а від 5 млн руб. – 18%.

Також у 2025 році набирає чинності підвищення податку на прибуток IT-компаній з 0% до 5%.

Втім, зазначається, що очікувати різкого стрибка цін на ПЗ не варто, оскільки в галузі практикуються довгострокові контракти, зокрема багаторічні та форвардні. При цьому в "Информзащите" прогнозують, що на початку 2025 року ціни на російський софт можуть зрости ще на 25% через підвищення податків.

Програмне забезпечення в Росії

Наприкінці серпня повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії розробило законопроєкт, який передбачає введення повної заборони на державні закупівлі іноземного програмного забезпечення.

Згідно з документом, розміщеним на порталі проєктів нормативних правових актів РФ, з 1 січня 2025 року держзамовники не зможуть купувати імпортні інтегральні схеми, смарт-карти, ПЗ та інші товарі, що не належать до IT.

Раніше того ж місяця повідомлялося, що уряд Росії збирається внести до нижньої палати парламенту проєкт закону про спеціальний збір із компаній, які використовують іноземне програмне забезпечення.

У липні цього року російський бізнес поскаржився на провал імпортозаміщення програмного забезпечення.