У Росію почнуть завозити пиво з Північної Кореї. Це може залучити до країни валюту

Російська компанія "Востокбиртрейд" отримала дозвіл на ввезення в Росію пива, виготовленого в Північній Кореї

Про це свідчать дані реєстру Росакредитації, передає The Moscow Times.

У Росію ввозитимуть світле фільтроване пиво XINBALU 1999 та "Станція Харбін". Згідно з декларацією, виробником є ​​компанія Heilongjiang Quanrun Beer Co, яка зареєстрована в КНДР. Декларація серійна, що дозволить завозити продукцію неодноразово.

Керівник робочої групи експертної ради Росалкогольтютюнконтролю з пивоварної та слабоалкогольної продукції Ігорь Хавський вважає, що пиво з Північної Кореї є нішевим продуктом, який може бути затребуваний у східних регіонах Росії.

Видання Daily NK зазначає, що експорт пива з КНДР дозволить залучити до країни валюту, а саме пиво буде продаватися дешевше, ніж у Північній Кореї.

"На початку червня завод отримав урядове замовлення, в якому йому пропонувалося розширити експорт за рахунок диверсифікації пивної продукції та збільшення виробництва. Мета експорту пива – створити в іноземців враження, що північнокорейське пиво дешеве та смачне, пропонуючи його за низькими цінами", – уточнили джерела.

Напередодні повідомлялося, що російські компанії-імпортери в серпні отримали нові дозволи на ввезення пива із В'єтнаму.

У серпні стало відомо, що Мінфін РФ запропонував збільшити мита на пиво з "недружніх" країн із поточних 0,1 євро до 1 євро за літр до кінця 2024 року і до 1,5 євро за літр у 2025 році.

Однак не всі учасники ринку підтримали цю ідею. Так, після збільшення розміру мита на пиво з "недружніх" країн середня ціна на нього може піднятися з 80 руб. до 250 руб. за банку. Також знизиться конкуренція та вдвічі зростуть ціни на напої масового сегменту.

У разі введення мита є великий ризик того, що Німеччина та Чехія, які є основними постачальниками пива до Росії, обмежать постачання хмелю російським виробникам. Зараз понад 80% хмелю, що використовується у виробництві російського пива, імпортується з "недружніх" країн.

Раніше повідомлялося, що в Росії суттєво подорожчає алкоголь із так званих "недружніх" країн. Це відбудеться після підвищення російським урядом ввізного мита, яке з 1 серпня зросло для вина до 25% від митної вартості, а для міцного алкоголю – до 20%.