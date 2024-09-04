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Новини
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"Національний кешбек": Банки за два дні випустили 288 тисяч карток для виплат за програмою

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Українські банки станом на 4 вересня випустили 288 тис. карток, на які нараховуватимуть компенсацію за державною програмою "Національний кешбек".

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"За два дні наші банки-партнери (держпрограми "Національного кешбеку", – ред.) – це, по суті, всі найбільші банки в нашій державі, випустили сумарно 288 тис. карток", – сказала Свириденко.

За її словами, до держпрограми приєдналися вже понад 600 виробників, які зареєстрували в системі 63 тис. товарів.

"На момент запуску програми дев'ять торговельних мереж уже нарахували кешбек, ще десь близько 40 – у процесі приєднання", – зазначилв Свириденко.

Що таке програма "Національний кешбек"

Як повідомлялося, 2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.

Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутись до відділення, та відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

Під час звернення до банку треба буде визначити також картки, з яких будуть здійснюватись оплати за товари, і дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. Це можуть бути картки різних банків.

Далі – оновити мобільний застосунок "Дія", обрати сервіс Національний кешбек і там позначити картку для виплат кешбеку.

Після цього можна йти в магазин, який вже приєднався до програми "Національний кешбек", і робити покупки.

Кешбек уже доступний на 38 тис. товарів від 600 локальних виробників. Серед них продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва, за виключенням підакцизної продукції (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту й медові напої.

Перелік виробників та товарів, які беруть участь у програмі, збільшуватиметься. Перелік товарів, на які вже поширюється кешбек, можна дізнатися за посиланням.

Інформувати споживачів про товари, на які розповсюджуватиметься кешбек, будуть і заклади торгівлі.

Скільки можна отримати

Розмір кешбеку – 10% вартості куплених українських товарів, зареєстрованих у програмі.

Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"

Автор: 

банки (6955) кредитні картки (111) кешбек (51)


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Нціональний кешбек- вітчизняні товари суттєво подорожчають. Що би купувати товари за старими цінами- треба зробити багато геморойних процедур, які мало хто буде робити. Звідти виновок- тяжко тепер прийдется вітчизняному виробнику.
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04.09.2024 20:43 Відповісти
А враховуючи те, що кошти на виплату того кешбеку будуть здійснюватися із Державного бюджету (наші податки...), то ми аж два рази полиняемо з того кешбеку.
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04.09.2024 21:03 Відповісти
а можна конкретно? який саме товар? я сьогодні заправився на Укрнафті і не побачив здорожчення...чи по твоєиу якщо там 95-й буде коштувати на 10% більше його хтось буде заради кешбека купляти?
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05.09.2024 22:57 Відповісти
Очередной популизм
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04.09.2024 21:14 Відповісти
від тепер міністерство економіки, буде знати, скільки ви з'їли та випили.
що б отримати 3 тис, треба купити на 30 тис.
хто з вас, жере на 30 тис?
але ж, витратити ті 3 тис, тільки там де можна.
чергова, тупа, ****, профанація.
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04.09.2024 21:15 Відповісти
Щось воно мені нагадує оту плату за добровільну вакцинацію
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04.09.2024 21:30 Відповісти
Чого тільки не вигадають зелені шахраї, щоб заманити громадян в досить сумнівну з точки зору безпеки даних дію!
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04.09.2024 21:55 Відповісти
Это изнасилование здравого смысла, пиар на крови зелёными покидьками.
Чтобы покупали товары украинских производителей достаточно сделать благоприятную налоговую систему. И это всё. А дотировать из госбюджета покупки это все равно что рвать гланды через задний проход.
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05.09.2024 06:44 Відповісти

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