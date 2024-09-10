Експорт Тайваню в серпні досяг рекордних $44 мільярдів через попит на мікросхеми штучного інтелекту

Експорт Тайваню в серпні зріс більше, ніж очікувалося, – до історичного місячного максимуму в майже $44 млрд. Причиною став зростаючий попит на мікросхеми для індустрії штучного інтелекту.

Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство фінансів Тайваню.

Експорт зріс на 16,8% за рік до рекордних $43,64 млрд, перевищивши прогнозоване зростання на 7,35% і зростання в липні на 3,1%, що стало 10 місячним зростанням поспіль.

"Вартість експорту в серпні досягла рекорду, оскільки бізнес ШІ та високопродуктивних обчислень продовжував розвиватися, а міжнародні бренди накопичували нові продукти", – йдеться в заяві міністерства.

Міністерство заявило, що в другій половині року очікується поступове зростання, оскільки експорт вступає в свій піковий сезон, вказуючи на період святкових покупок наприкінці року на західних ринках, таких як США та Європа.

Такі тайванські фірми, як TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, є основними постачальниками Apple, Nvidia та інших технологічних гігантів.

Міністерство прогнозувало, що експорт у вересні може зрости на 5-9% рік до року.

У серпні експорт до США зріс на 78,5%, до $11,89 млрд, що також є рекордним показником, порівняно з приростом на 70,3% у липні.

Поставки до найбільшого торговельного партнера – Китаю – зросли на 1% порівняно зі зниженням у попередньому місяці на 13,5%.

На початку вересня повідомлялося, що Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем за перше півріччя більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.

До того стало відомо, що експорт чипів пам'яті з Південної Кореї на Тайвань у першому півріччі зріс більш ніж на 225% порівняно з роком раніше завдяки стрибку попиту на високопродуктивну пам'ять із високою пропускною здатністю (HBM) для штучного інтелекту.

На початку серпня повідомлялося, що китайські технологічні гіганти, включно з Huawei та Baidu, а також стартапи накопичують напівпровідники з високосмуговою пам'яттю (HBM) від Samsung Electronics в очікуванні обмеження США на експорт чипів до Китаю.

До того повідомлялося, що компанія Nvidia працює над версією своїх нових флагманських чипів штучного інтелекту для ринку Китаю, які будуть сумісні з поточним експортним контролем США.

Наприкінці травня цього року повідомлялося, що Китай створив третій запланований державний інвестиційний фонд для розвитку своєї напівпровідникової промисловості із статутним капіталом у 344 млрд юанів ($47,5 млрд).