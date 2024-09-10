"Партнери не бачать доцільності": Шмигаль підтвердив зупинку будівництва захисту підстанцій від ракет вартістю десятки мільярдів

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК "Укренерго", але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, передає Укрінформ.

Він зауважив, що будівництво такого захисту – це унікальний та складний у реалізації проєкт, а його вартість вимірюється десятками мільярдів гривень.

"Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно усіх об'єктів. Ми поки що домовляємося, де розпочалося будівництво, провести консервацію. Залишити один-два найбільш близькі до завершення", – сказав Шмигаль.

Він додав, що після випробовування перших завершених проєктів буде ухвалюватися рішення щодо добудови законсервованих об'єктів. Водночас наразі триває будівництво об'єктів першого та другого рівня захисту.

"Ми захищаємо наші енергооб'єкти першим, другим рівнем захисту, переший рівень захисту – це габіони з піском. Другий – це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів а також захищають від уламків ракет наші енергооб'єкти. Така робота робиться. На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені в першій черзі "Укренерго" вже захищені" – розповів Шмигаль.

Читайте також: Кудрицький заявив, що його звільнення не має стосунку до питання захищеності енергооб’єктів

Водночас голова уряду запевнив, що атомні електростанції також мають захист від російських атак, персональну відповідальність за нього несуть міністр енергетики та очільник НАЕК "Енергоатом".

"Енергоатом захищений відповідними засобами протиповітряної оборони. Всі інші заходи щодо захисту об'єктів "Енергоатомом" здійснені, і міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом із керівником "Енергоатома", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, "Укренерго" самостійно замовляло будівництво антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об'єкті. Вона має захищати обладнання від уламків дронів та ракет. Зараз будують другий рівень захисту, який має захищати від влучання дронів.

Колишній голова Держагентства відновілення Мустафа Найєм розповідав, що третій рівень передбачає будівництво бетонних укріплень для захисту 22 підстанцій від влучання ракет. Ці роботи обіцяли завершити до кінця 2024 року, але їх фінансування призупинили, стверджували підрядники.