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"Партнери не бачать доцільності": Шмигаль підтвердив зупинку будівництва захисту підстанцій від ракет вартістю десятки мільярдів

шмигаль

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК "Укренерго", але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, передає Укрінформ.

Він зауважив, що будівництво такого захисту – це унікальний та складний у реалізації проєкт, а його вартість вимірюється десятками мільярдів гривень.

"Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно усіх об'єктів. Ми поки що домовляємося, де розпочалося будівництво, провести консервацію. Залишити один-два найбільш близькі до завершення", – сказав Шмигаль.

Він додав, що після випробовування перших завершених проєктів буде ухвалюватися рішення щодо добудови законсервованих об'єктів. Водночас наразі триває будівництво об'єктів першого та другого рівня захисту.

"Ми захищаємо наші енергооб'єкти першим, другим рівнем захисту, переший рівень захисту – це габіони з піском. Другий – це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів а також захищають від уламків ракет наші енергооб'єкти. Така робота робиться. На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені в першій черзі "Укренерго" вже захищені" – розповів Шмигаль.

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Водночас голова уряду запевнив, що атомні електростанції також мають захист від російських атак, персональну відповідальність за нього несуть міністр енергетики та очільник НАЕК "Енергоатом".

"Енергоатом захищений відповідними засобами протиповітряної оборони. Всі інші заходи щодо захисту об'єктів "Енергоатомом" здійснені, і міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом із керівником "Енергоатома", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, "Укренерго" самостійно замовляло будівництво антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об'єкті. Вона має захищати обладнання від уламків дронів та ракет. Зараз будують другий рівень захисту, який має захищати від влучання дронів.

Колишній голова Держагентства відновілення Мустафа Найєм розповідав, що третій рівень передбачає будівництво бетонних укріплень для захисту 22 підстанцій від влучання ракет. Ці роботи обіцяли завершити до кінця 2024 року, але їх фінансування призупинили, стверджували підрядники.

Автор: 

ракети (353) Укренерго (1998) Шмигаль Денис (1486)


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Топ коментарі
+22
Партнери почали щось підозрювати і грошима вже не розкидаються? Зелені покидьки, ви все просрали, набиваючи свої кишені, а головне - просрали довіру (неймовірно високу) своїх же партнерів.
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10.09.2024 14:47
+13
Ви колись були на підстанції?
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10.09.2024 14:54
+11
бо ви все вкрали тому і не бачать доцільності
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10.09.2024 14:47
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Які нев'епенні ІДІОТИ та ПОКИДЬКИ!!!
Хто вам заважає перенести ці підстанції на декілька метрів ПІД ЗЕМЛЮ?!!!
Тиждень часу, декілька десятків метрів кабелю та екскаватор - ось і ВСЕ!
Тільки гроші і вмієте КРАСТИ!
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10.09.2024 14:43 Відповісти
Ви колись були на підстанції?
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10.09.2024 14:54 Відповісти
ну був. і дуже багато разів, і на 10 і на 35 і на 110 кВ
зрозуміло, що 750 кВ за тиждень не закопати.
але закопати МОЖЛИВО!
це тільки вам, ЛОХам, це роз'яснити неможливо.
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10.09.2024 15:02 Відповісти
Абсолютна ахінея щось закопувати під землю.
Різко зростає вартість обслуговування подібної куйні - бо тоді потрібно дбати про відведення грунтових та дощових вод та примусову вентиляцію.
І поясніть мені - як по вашому підземня куйня врятує від прямого влучання ракети, що робить вирву декілька метрів?
А від осколків захищає і сама будля легко.
Друже - ніякий ти не електрик - а просто проходімец мімо підстанцій.
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10.09.2024 15:10 Відповісти
Абсолютну ахинею пишете!
По перше, грунтові води є далеко НЕ всюди.
По друге, від усього цього давним-давно навчилися захищатися, а вентиляцію вмили будувати ще до н.є.
По трете, ну розкажіть мені про модель рашистської ракети з ТОЧНИМ влучанням?
І у четвертих, підземні підстанції у світі ДАВНО БУДУЮТЬ і їм навіть не потрібен такий стимул як обстріли - тупо МІСЦЕ ЕКОНОМЛЯТЬ!
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10.09.2024 15:20 Відповісти
дивись та заздри.
побудовано ще 64 роки тому.
увесь досвід у бібліотеці, у вільному доступі.

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10.09.2024 15:39 Відповісти
це ти про СТАНЦІЮ МЕТРО пишеш "одиничний приклад"?!
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10.09.2024 15:55 Відповісти
ну звісно немає ніяких точних ракет, ніхто нікуди не влучає, половина взагалі на болотах падає. А без енергії по 10 годин ти по приколу сидиш...
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10.09.2024 16:01 Відповісти
Ти тут НЕ "розтикайся по сторінці дифірамбами", а назви КОНКРЕТНУ МОДЕЛЬ точної бетонобійної ракети, що може влучати у ціль з допуском +/-10м !
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10.09.2024 16:04 Відповісти
Слухай, ти трохи дістав. Я не військовий і не спеціаліст "від ***** до ракети" як ти, я не знаю чим конкретно ***** москаль. Але своїми очима бачив не один десяток трансформаторів в яке було ПРЯМЕ влучання. Не уламки, не шрапнель, не шахеди срані, а саме ПРЯМЕ влучання ракети. Я, особисто, спостерігав це декілька разів з відстані 1-1,5км. Так що май трохи скромності, експерт...
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10.09.2024 16:18 Відповісти
ну, як ще НЕ фахівець - то й не лізь у суперечку!
якщо "багато прямих влучань", то це ракети з ЛАЗЕРНИМ НАВЕДЕННЯМ - є диверсант, що ПІДСВІЧУЄ ЦІЛЬ.
і це робота для контррозвідки, блокпостам та Військовій админістрації.
Але, і проти цих ракет ЗАКОПУВАННЯ у землю є ЕДИНИМ МЕТОДОМ ЗАХИСТУ!
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10.09.2024 16:32 Відповісти
Іскандер - це лише для прикладу.
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10.09.2024 17:02 Відповісти
"Нітх!"
По результатам вивчення начинки нашими та американськими фахівцями, з'ясовано що, заявлені характеристики у "точність 5-7 м" - дещо... трошки-трошки... ПЕРЕБІЛЬШЕНА.
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10.09.2024 17:06 Відповісти
Для знищення підстанцій і електростанцій, як свідчить досвід їх використання, їхньої влучності достатньо.
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10.09.2024 17:11 Відповісти
..."НЕ ЗАХІЩЕНИХ"... так ще й з 2-3 ракети... "як свідчить досвід".
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10.09.2024 17:25 Відповісти
Ну давайте пообережніше з лохами, з вами спілкується людина із 24 роками стажу в енергетиці, не монтер або слюсар (прошу не ображатися монтерів та слюсарів) а начальник відділу РЗА (якщо знаєте що це). Останні 2,5 роки я як сраний віник літаю по всій країні намагаючись локалізувати втрати від їбанутих москалів. Дуже радий би був побачити вас на будь якій системній підстанції 220, 330, 750кВ на наступних умовах: з мене екскаватор і кабель, з вас вирішення проблем за тиждень. Просто для справки: після ракетного удару по ПС, автотрансформатор грить більше тижня...
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10.09.2024 15:11 Відповісти
а яка різниця який у тебе стаж?
якщо тобою керує БЛАЗЕНЬ БЕЗ ОСВІТИ?!
хоч 2 роки стажу, хоч 100 років стажу, а якщо тобі дали в руки ЛОПАТУ та наказали КОПАТИ яму під НУЖНИК... то, Ейфелеву вежу ти НЕ ПОБУДУЕШ.
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10.09.2024 15:23 Відповісти
Давайте не ображати просто так людей,
бо ви тут виглядаєте мяко кажучи лайном.
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10.09.2024 15:53 Відповісти
а КОГО я тут образив?
ну, мабуть тільки тих "керівників" що поставили "керувати" енергетикою.
але вони коменти на Цензорі не читають.
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10.09.2024 15:57 Відповісти
Якшо "тикати" незнайомим для вас--норма у спілкуванні, то тоді питань до вас більше нема.
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10.09.2024 20:11 Відповісти
вік дозволяє.
та й взагалі, "ВИкати" це стара рашистська звичка/виховання.
і чого ти взагалі влізаєш у розмову інших людей не з конструктивом, а чисто "з повчаннями"?
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10.09.2024 20:21 Відповісти
Ти, кацапське бидло, казочки тут не розповідай. В Україні тільки на "ви" і зверталися одне до одного (навіть у сім*ях). А "тикання" сюди, в Україну, внесли такі козли-кацапи, як ти.
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10.09.2024 21:18 Відповісти
"Вьі, мамань, **** и я вас ненавижу"
Це як раз кацапська звичка принесена і в Україну!
Йди вчи мову, ТИПІЛ.
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10.09.2024 21:32 Відповісти
Дякую сердечно Вам за Вашу неоціненну працю!
Щиро!
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10.09.2024 17:03 Відповісти
Якщо Ви це мені, то не варто. Це моя робота, і я працюю лише завдяки тим хто на фронті.
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10.09.2024 17:13 Відповісти
Роботу теж можно робити по різному!
І воювати можно на передку, а можно і в тилу.
Тому ще раз дякую Вам!
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10.09.2024 17:56 Відповісти
дякую
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10.09.2024 17:58 Відповісти
Вибачте ,будь ласка , але було 2 роки , а не тиждень . Те ж саме стосується і виготовлення зброї . За 2 роки , закопати можна? Чи краще квіточки садити та асфальт у Покровську та Слов'янську класти?
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10.09.2024 21:23 Відповісти
В жодному разі не підтримую квіточки та асфальт. Але і за два роки неможна. Звичайна велика підстанція будується з нуля приблизно два роки. Закопувати існуючі ПС під землю технічно неможливо. Усі проекти по будівництву "підземних" ПС це нове будівництво поруч із існуючими. Складність на порядок вища, ніж у будівництва "звичайної" ПС. Не можна казати, що на існуючих ПС нічого не робиться, укриття будуються, ступінь готовності різна. Недобудовані не ефективні, але є і повністю, або майже готові. Ну а закопати ТЕС або ГЕС, самі розумієте...
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11.09.2024 08:12 Відповісти
Розумію , що це не просто , але німці та англійці ,чомусь переносили цілі заводи під землю під час війни , і не за десятиліття. Швидкість побудови нової підстанції залежить від виділених ресурсів і задіяної робочої сили! От тут і треба трудова мобілізація , щоб замість квіточок робити те що треба. А в нас незламний гівнокомандувач тільки відосики потужно записує , а от вирішення нагальних потреб скинув на союзників , та на самих людей. Спасіння потопельників , діло рук самих потопельників. От народ і викручується як може. В мене вже давно ,років з десять у домі усе вирішено , я тільки сонячних панелей добавив, та інвертор потужніший узяв , ще й економія , а з сьогоднішніми цінами це економія не хила , бо раніш 500-600 кват у місяць споживав , а у цьому році у 100 вкладаюсь. Але факт залишається фактом , влада робить усе для капітуляції на усіх фронтах , а люди виживають як можуть ,починаючи з того , що побігли на початку за автоматами , а тепер бігають за інверторами.В той час ,коли усі ресурси держава повинна спрямувати на виживання і перемогу , вона ці ресурси розкрадає і розпорошує на гівно!
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11.09.2024 08:56 Відповісти
Ви написали повну маячню.Якщо не розумієте ,то краще мовчіть.
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11.09.2024 08:08 Відповісти
Аргументованої конкретики не буде?
Я так і думав!
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11.09.2024 08:16 Відповісти
Стаціонарні/мобільні Скайнекси та радари на кулях/дирижаблях.
Мені здається, це буде справжнім захистом
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10.09.2024 14:46 Відповісти
Партнери почали щось підозрювати і грошима вже не розкидаються? Зелені покидьки, ви все просрали, набиваючи свої кишені, а головне - просрали довіру (неймовірно високу) своїх же партнерів.
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10.09.2024 14:47 Відповісти
бо ви все вкрали тому і не бачать доцільності
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10.09.2024 14:47 Відповісти
Шмигалю треба оголосити конкурс або проект на тему: "Як розводити євройських лохів на бабло" 🤣🤣🤣
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10.09.2024 14:47 Відповісти
А що тут придумувати? Війна -- ідеальне джерело для усіляких розкрадань. Тільки в одному Запоріжжі "зник" залізничний склад вагонів з гуманітаркою. Когось розстріляли? Та ні; перекинули в іншу галузь "освоювати". Такі собі Джефферсони Пітерси та Енді Таккери.
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10.09.2024 20:59 Відповісти
Вони не хочуть спонсорувати мародерів. Мільярди розкрадені, захисту немає.
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10.09.2024 14:49 Відповісти
- Ти захист бачиш?
- Ні.
- І я не бачу, а він є!
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10.09.2024 15:26 Відповісти
Стоп! Кудрицького звільнили начебто через те, що він цих укріплень не будував! Насправді - будував, до того ж за гроші західних партнерів. Отже, під Кудрицького партнери гроші на укріплення і захист станцій таки давали? 🤔😁 Тобто доцільність зникла через ризики розкрадання після Кудрицького? Нє? 😊
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10.09.2024 14:52 Відповісти
Та звісно партнери не бачать доцільності давати гроші на це, бо ви їх роз *******. А побудувати дубльовані підстанції під землею, не можливо було? Це ж дешевше?
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10.09.2024 14:57 Відповісти
Все дуже просто,Кудрицькому довіряли,тому перечисляли мільярди на Укренерго,а ФСБшна банда Єрмака думала,що знімуть Кудрицького і бабло змародерять.Тепер партнери не бачать доцільності давати гроші,бо знають,що їх розкрадуть Котін і Галущенко.
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10.09.2024 15:05 Відповісти
Цікаво, "На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені в першій черзі "Укренерго" вже захищен", але чомусь голову Укренерго зняли, сказавши, що він нічого не захистив і взагалі все проїбав. Щось не сходиться у зелених
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10.09.2024 15:06 Відповісти
Знімають тих, хто більш-менш нормально працює. Згадайте Залужного... ОПа виконує оманські домовленості.
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10.09.2024 21:06 Відповісти
Партнери побачили ,як ДОЦІЛЬНО зелені грабіжники оббирають українську казну .а тому вирішили.що краще хай залишиться без світла вся Україна.як витрачати млр ,котрі "зелені хапуги" проковтнуть аж бігом...
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10.09.2024 15:06 Відповісти
"міністр енергетики несе за це персональну відповідальність"
У чому буде виражена ця відповідальність? Підвищать до "радника ОПи"?
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10.09.2024 15:23 Відповісти
Краще ті кошти використати на ракети для Мігів або на купівлю легкомоторників які будуть шахеди збивати...

Захистити від ракети неможливо, цими заходами, хіба ховати під землю але це технічно складно для високої напруги
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10.09.2024 15:33 Відповісти
Яка прикрість. Партнери не бачать.
Партнери не доцільності не бачать, а самих укриттів - яких, природньо, немає.
Звідки ж укриття візьмуться, коли злямзити усі гроші ?
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10.09.2024 15:50 Відповісти
Якщо чесно, то можливо все. І закопати станцію під землю,і побудувати підземні школи, і збудувати підземні заводи, і нарити між ними підземні тонелі. І житла там же неподалік накопати. Але чи доцільно це все? Напуркуа таке підземне життя? Потрібно вирішувати питання з причиною закопування. Це і швидше і дешевше.Єдине, потрібен не виключно український ентузіазм, а й практична допомога інших країн яким невдовзі доведеться закопуватись самим. Якщо не допоможуть нам закопати кацапів.
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10.09.2024 15:54 Відповісти
А Найом вже 50 ярдів " виділених" вкрав і звільнився
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10.09.2024 16:13 Відповісти
Я так підозрюю, що Наєму не дісталося. Все розікрали до нього. А йому і зарплатні тої (шестизначної) достатньо.
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10.09.2024 16:39 Відповісти
По законам жанру, вони повинні були Найому долю платити, хоч яку. Він хоч і пройдисвіт, алеж не повний ідіот ставити підписи на актах за зарплату.
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10.09.2024 17:37 Відповісти
"Доцільність" не подтверждена, но хлопцы с КРИВАГА РАГУ, которые эти "корыта" строят уже сотни мильярдов раздеребанили.
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10.09.2024 16:57 Відповісти
За що.
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10.09.2024 18:15 Відповісти
Дебіли зняли ні за що керівника Укренерго, ось і отримали відповідь в єдиній зрозумілій для дебілів формі.
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10.09.2024 19:24 Відповісти
Дивним чином після зняття того нібелунга,перестали вимикати світло - знущався лайно вонюче
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11.09.2024 21:45 Відповісти
Варіант з закопуванням ПС і інфраструктури - дієвий... але не кращий... Найкращий варіант - вже вигаданий, років 50-60 назад, в США і ви всі ним користуєтесь що дня... Перша, майже повністю децентралізована система, яку ви називаєте Internet... Стосовно електромереж, можливо побудувати аналогічну, включно з розподіленою генерацією і надлишковими звязками, але це щоправда вимагатиме колосальних ресурсів... Знищити її буде майже не можливо...
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11.09.2024 05:25 Відповісти
Обігравши чинний уряд ви забули як було корупції за Порошенко! Коротка пам'ять,як у целки,але ніби остання шлюха! Досить допомагати Росії розпалення ворожнечі
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11.09.2024 21:41 Відповісти
Один році каже що легко перенести під землю!- придурку,там не є все просто,мають дотримуватись вимоги пуе! Хоча в принципі підприємств потрібно таки переносити під землю
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11.09.2024 21:43 Відповісти
Газотурбінні електростанції побудували? Ні, бо у ахмєтову і шурмі це не вигідно- вони, як і зельц- працюють на пу!
А турбіни завезені ще в минулому році!
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12.09.2024 07:32 Відповісти

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