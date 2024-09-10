"Партнери не бачать доцільності": Шмигаль підтвердив зупинку будівництва захисту підстанцій від ракет вартістю десятки мільярдів
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК "Укренерго", але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, передає Укрінформ.
Він зауважив, що будівництво такого захисту – це унікальний та складний у реалізації проєкт, а його вартість вимірюється десятками мільярдів гривень.
"Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно усіх об'єктів. Ми поки що домовляємося, де розпочалося будівництво, провести консервацію. Залишити один-два найбільш близькі до завершення", – сказав Шмигаль.
Він додав, що після випробовування перших завершених проєктів буде ухвалюватися рішення щодо добудови законсервованих об'єктів. Водночас наразі триває будівництво об'єктів першого та другого рівня захисту.
"Ми захищаємо наші енергооб'єкти першим, другим рівнем захисту, переший рівень захисту – це габіони з піском. Другий – це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів а також захищають від уламків ракет наші енергооб'єкти. Така робота робиться. На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені в першій черзі "Укренерго" вже захищені" – розповів Шмигаль.
Водночас голова уряду запевнив, що атомні електростанції також мають захист від російських атак, персональну відповідальність за нього несуть міністр енергетики та очільник НАЕК "Енергоатом".
"Енергоатом захищений відповідними засобами протиповітряної оборони. Всі інші заходи щодо захисту об'єктів "Енергоатомом" здійснені, і міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом із керівником "Енергоатома", – сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, "Укренерго" самостійно замовляло будівництво антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об'єкті. Вона має захищати обладнання від уламків дронів та ракет. Зараз будують другий рівень захисту, який має захищати від влучання дронів.
Колишній голова Держагентства відновілення Мустафа Найєм розповідав, що третій рівень передбачає будівництво бетонних укріплень для захисту 22 підстанцій від влучання ракет. Ці роботи обіцяли завершити до кінця 2024 року, але їх фінансування призупинили, стверджували підрядники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто вам заважає перенести ці підстанції на декілька метрів ПІД ЗЕМЛЮ?!!!
Тиждень часу, декілька десятків метрів кабелю та екскаватор - ось і ВСЕ!
Тільки гроші і вмієте КРАСТИ!
зрозуміло, що 750 кВ за тиждень не закопати.
але закопати МОЖЛИВО!
це тільки вам, ЛОХам, це роз'яснити неможливо.
Різко зростає вартість обслуговування подібної куйні - бо тоді потрібно дбати про відведення грунтових та дощових вод та примусову вентиляцію.
І поясніть мені - як по вашому підземня куйня врятує від прямого влучання ракети, що робить вирву декілька метрів?
А від осколків захищає і сама будля легко.
Друже - ніякий ти не електрик - а просто проходімец мімо підстанцій.
По перше, грунтові води є далеко НЕ всюди.
По друге, від усього цього давним-давно навчилися захищатися, а вентиляцію вмили будувати ще до н.є.
По трете, ну розкажіть мені про модель рашистської ракети з ТОЧНИМ влучанням?
І у четвертих, підземні підстанції у світі ДАВНО БУДУЮТЬ і їм навіть не потрібен такий стимул як обстріли - тупо МІСЦЕ ЕКОНОМЛЯТЬ!
побудовано ще 64 роки тому.
увесь досвід у бібліотеці, у вільному доступі.
якщо "багато прямих влучань", то це ракети з ЛАЗЕРНИМ НАВЕДЕННЯМ - є диверсант, що ПІДСВІЧУЄ ЦІЛЬ.
і це робота для контррозвідки, блокпостам та Військовій админістрації.
Але, і проти цих ракет ЗАКОПУВАННЯ у землю є ЕДИНИМ МЕТОДОМ ЗАХИСТУ!
По результатам вивчення начинки нашими та американськими фахівцями, з'ясовано що, заявлені характеристики у "точність 5-7 м" - дещо... трошки-трошки... ПЕРЕБІЛЬШЕНА.
якщо тобою керує БЛАЗЕНЬ БЕЗ ОСВІТИ?!
хоч 2 роки стажу, хоч 100 років стажу, а якщо тобі дали в руки ЛОПАТУ та наказали КОПАТИ яму під НУЖНИК... то, Ейфелеву вежу ти НЕ ПОБУДУЕШ.
бо ви тут виглядаєте мяко кажучи лайном.
ну, мабуть тільки тих "керівників" що поставили "керувати" енергетикою.
але вони коменти на Цензорі не читають.
та й взагалі, "ВИкати" це стара рашистська звичка/виховання.
і чого ти взагалі влізаєш у розмову інших людей не з конструктивом, а чисто "з повчаннями"?
Це як раз кацапська звичка принесена і в Україну!
Йди вчи мову, ТИПІЛ.
Щиро!
І воювати можно на передку, а можно і в тилу.
Тому ще раз дякую Вам!
Я так і думав!
Мені здається, це буде справжнім захистом
- Ні.
- І я не бачу, а він є!
У чому буде виражена ця відповідальність? Підвищать до "радника ОПи"?
Захистити від ракети неможливо, цими заходами, хіба ховати під землю але це технічно складно для високої напруги
Партнери не доцільності не бачать, а самих укриттів - яких, природньо, немає.
Звідки ж укриття візьмуться, коли злямзити усі гроші ?
А турбіни завезені ще в минулому році!