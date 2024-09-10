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Новини
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Шмигаль попередив Галущенка про персональну відповідальність за будівництво захисту на об’єктах "Енергоатому"

шмигаль

За захист об'єктів НАЕК "Енергоатом" від ворожих персональну відповідальність несуть міністр енергетики Герман Галущенко та голова компанії Петро Котін.

Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Lb.ua.

На ремарку журналістки про те, що вона нічого не чула про захист об'єктів, прем'єр сказав, що це "дуже добре".

"У час війни – це ж добре. Я нічого не прокоментую про захист об'єктів "Енергоатому"", – сказав він.

За його словами, "Енергоатом" захищений ППО, інші методи захисту залежали від цього державного підприємства.

"Міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом з керівником "Енергоатому". Спільно з нашими військовими", – сказав він.

Як повідомлялося, 2 вересня наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня ексголову "Укренерго" Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях компанії нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Автор: 

АЕС (810) Енергоатом (1199) електроенергія (4239) Шмигаль Денис (1486)


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Топ коментарі
+6
Естафету відповідальності передав, молодєц.
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10.09.2024 15:53
+5
Він відповідальний за призначення відповідальних. Відповідальна посада!
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10.09.2024 16:18
+4
Ще один хмирь який раптово втече за кордон.
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10.09.2024 16:24
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Естафету відповідальності передав, молодєц.
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10.09.2024 15:53 Відповісти
Ти диви,який попереджувач. А самого хто попередив? Рєнатка? Збитки?
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10.09.2024 16:02 Відповісти
Интересно, а за ЧТО персонально отвечает эта ШАВКА Клоуна и дЕрмака - Шмыгаль???
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10.09.2024 16:04 Відповісти
Він відповідальний за призначення відповідальних. Відповідальна посада!
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10.09.2024 16:18 Відповісти
Шмигаль Галушенку: "Сядєм всє!"
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10.09.2024 16:05 Відповісти
А хде ответственный за защиту на 9 млрд. куда талиб сдрыснул?
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10.09.2024 16:19 Відповісти
Це той Галущенко, що придумав високовольтні лінії під землю?
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10.09.2024 16:22 Відповісти
До речі непогана ідея.
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10.09.2024 20:37 Відповісти
Яка "непогана", тут два варіанти, аби повний неук, або спритний шахрай,, який хоче повторити "велике крадівництво".
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10.09.2024 21:12 Відповісти
Ще один хмирь який раптово втече за кордон.
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10.09.2024 16:24 Відповісти
Не не, Лидор не потерпит такого)))) новые лица.. хуже ж не будет..
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10.09.2024 16:49 Відповісти
HuJ-вэй азохунвэй !!!
Такая страшная ответственность, как у Мустафы и Лещенко и Дмитрука 😁
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10.09.2024 16:45 Відповісти
Налякав, як бабу товстим х....
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10.09.2024 17:01 Відповісти
Чхав він на Шмигаля. Його старший партнер в сенатори рашки готується, хоче біля Тютіної посидіти. А тут хтось шмигає в спину.
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10.09.2024 18:07 Відповісти
Мародер мародеру підмигнув.
Достатнього 10 галушенків, щоб цілу зиму казати що винні вороги.
І навіть якщо хтось відповість за халатні дії - така безвідповідальність матиме набагато масштабніші проблеми для всієї країни. Два+три ворюг = країна боржників та дорогих тарифів.
Так сто непатріотів і далі буду закопувати наші стратегічні можливості для гідного життя та розвитку.
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10.09.2024 21:23 Відповісти

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