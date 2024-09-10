Шмигаль попередив Галущенка про персональну відповідальність за будівництво захисту на об’єктах "Енергоатому"
За захист об'єктів НАЕК "Енергоатом" від ворожих персональну відповідальність несуть міністр енергетики Герман Галущенко та голова компанії Петро Котін.
Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Lb.ua.
На ремарку журналістки про те, що вона нічого не чула про захист об'єктів, прем'єр сказав, що це "дуже добре".
"У час війни – це ж добре. Я нічого не прокоментую про захист об'єктів "Енергоатому"", – сказав він.
За його словами, "Енергоатом" захищений ППО, інші методи захисту залежали від цього державного підприємства.
"Міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом з керівником "Енергоатому". Спільно з нашими військовими", – сказав він.
Як повідомлялося, 2 вересня наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.
За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня ексголову "Укренерго" Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях компанії нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.
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Такая страшная ответственность, как у Мустафы и Лещенко и Дмитрука 😁
Достатнього 10 галушенків, щоб цілу зиму казати що винні вороги.
І навіть якщо хтось відповість за халатні дії - така безвідповідальність матиме набагато масштабніші проблеми для всієї країни. Два+три ворюг = країна боржників та дорогих тарифів.
Так сто непатріотів і далі буду закопувати наші стратегічні можливості для гідного життя та розвитку.