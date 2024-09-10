"Немає логіки": Експерт розкритикував заяви керівництва "Укрзалізниці" про "збиткові вантажі"

"Укрзалізниця" стає збитковою через зростання операційних витрат, а не через збільшення обсягів перевезень вантажів, які в компанії називають "збитковими".

Про це гендиректор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак написав у колонці для галузевого видання ЦТС.

"Монополіст заявляє, що "доходи від перевезень залізної та марганцевої руди не покривають витрати на їх організацію". Але на рівні обсягів перевезень за видами вантажів, протиріччя у заявах "Укрзалізниці" стають ще більше очевидними", – зауважив експерт.

Він пояснив, що перевезення руди залізничним транспортом у липні 2024 були найменшими з початку року, головним чином через призупинення або зменшення обсягів виробництва окремими ГЗК.

"Якщо руда для УЗ "збиткова", то фінансовий результат "Укрзалізниці" мав би покращитися. Але відбулася протилежна ситуація – при зниженні перевезень руди "Укрзалізниця" стала збитковою. Тобто, менеджмент УЗ або навмисно, або через свою некомпетентність вводить в оману владу і громадськість, адже змінні витрати УЗ складають лише 20% від тарифу. І кожна додаткова тонна вантажу приносить УЗ значний додатковий прибуток", – пояснив Гусак.

Він також нагадав, що загальний обсяг перевезень "Укрзалізниці" за 7 місяців цього року зріс на 25,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це дозволило збільшити обсяг виробництва українських підприємств, зокрема, гірничо-промислового комплексу, а відповідно – збільшило доходи "Укрзалізниці". Порівняно з аналогічним періодом минулого року, за підсумками першого півріччя 2024 року вони зросли на 8,5 млрд грн, або майже на 20%, що корелюється із обсягами зростань перевезень.

"Чому ж тоді компанія заявляє про загрозу збитковості? Давайте подивимось на витратну частину. У першому півріччі 2024 року порівняно з першим півріччям 2023 загальні операційні витрати "Укрзалізниці" зросли на понад 10 млрд грн або більше 25%. Особливо кидається у вічі просто шалене зростання так званих "інших операційних витрат" – на 2,5 млрд грн або 80%! Складається враження, що нинішнє керівництво відверто не хоче контролювати та зменшувати витрати підприємства", – зауважив Гусак.

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З огляду на це він запропонував оприлюднити витрати "Укрзалізниці" та пояснення менеджменту компанії щодо такого різкого зростання.

"Складається враження, що в кращому разі це зростання витрат просто неконтрольоване. В результаті такої роботи "Укрзалізниця" вимушена шукати додаткові кошти і знову говорить про так звану уніфікацію тарифів, що де-факто є зростанням цін на залізничні перевезення", – наголосив експерт.

Він зазначив, що за поточних умов, підвищення тарифів може призвести до призупинення виробництва низкою підприємств через втрату рентабельності.

"Відповідно, зупиняться перевезення. Тоді керівництво "Укрзалізниці" на практиці зможе перевірити свої украй суперечливе твердження про те, що зростання перевезень призводить до збитків, а зменшення – до прибутків", – додав Гусак.

Як повідомлялося, раніше голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко заявив, що за підсумками роботи у липні-серпні компанія отримала збиток у розмірі 600-700 млн грн, хоча у першому півріччі отримала 3 млрд грн прибутку. За його словами, за підсумками року "Укрзалізниця" також буде збитковою, тому вимагатиме підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Натомість у Європейській Бізнес Асоціації заявили, що "Укрзалізниці" варто зосередитись не на підвищенні тарифів, а на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період.