Литва викрила ще дві компанії на порушенні санкцій проти Росії. Їх оштрафують
Литовська митна служба оштрафувала на загальну суму в 20 тис. євро дві зареєстровані в країні компанії за порушення санкцій проти Росії.
Про це йдеться в повідомленні литовської митниці, передає LIGA.net.
Як повідомляється, компанії надавали послуги з тимчасового зберігання, оформлення митних документів, представництва на митниці та декларування товарів, вироблених російськими компаніями, включеними до списку санкційних юридичних осіб.
Товари, що відвантажувалися з Росії, – технічний вуглець та ізопреновий каучук.
Назви компаній митниця не вказує.
Зазначається, що це вже не перший випадок, коли у Литві викривають та штрафують компанії за торгівлю з Росією.
У серпні повідомлялося, що прокуратура Литви відкрила понад 50 розслідувань щодо підозрюваних порушень міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.
У липні повідомлялося, що Литва оштрафувала криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей її російськими клієнтами.
У травні литовська митниця оштрафувала на 329 944 євро місцеву компанію за придбання товарів у підсанкційних фірм із РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://hooks.pro/media/2024/09/10/bot5259769949/file-Zt_rLwWt4D.jpg А вот и конкретные преступления советского негодяя Гутерриша - журналисты Bild «слили» переписку главы ООН и путинского главы МИДа Лаврова.
В ней Гутерриш предлагает отменить финансовые санкции ЕС против «Россельхозбанка». Для этого Гутерриш предлагает создать фейковый банк-«прокладку», который сможет обходить санкции США и ЕС.
Ну, теперь уже всем понятно, что за существо управляет ООН, и почему не было никаких«экстренных заседаний» после уничтожения больниц, школ и целых городов в Украине?