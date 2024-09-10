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Новини
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Литва викрила ще дві компанії на порушенні санкцій проти Росії. Їх оштрафують

У Литві пропонують розірвати договори про митне співробітництво з Росією та Білоруссю

Литовська митна служба оштрафувала на загальну суму в 20 тис. євро дві зареєстровані в країні компанії за порушення санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні литовської митниці, передає LIGA.net.

Як повідомляється, компанії надавали послуги з тимчасового зберігання, оформлення митних документів, представництва на митниці та декларування товарів, вироблених російськими компаніями, включеними до списку санкційних юридичних осіб.

Товари, що відвантажувалися з Росії, – технічний вуглець та ізопреновий каучук.

Назви компаній митниця не вказує.

Зазначається, що це вже не перший випадок, коли у Литві викривають та штрафують компанії за торгівлю з Росією.

У серпні повідомлялося, що прокуратура Литви відкрила понад 50 розслідувань щодо підозрюваних порушень міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.

У липні повідомлялося, що Литва оштрафувала криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей її російськими клієнтами.

У травні литовська митниця оштрафувала на 329 944 євро місцеву компанію за придбання товарів у підсанкційних фірм із РФ.

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Литва (483) росія (14194) санкції (4384) митниця (816) штраф (1110)


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https://t.me/MirovichMedia/10008 Максим Мирович :

https://hooks.pro/media/2024/09/10/bot5259769949/file-Zt_rLwWt4D.jpg ​ А вот и конкретные преступления советского негодяя Гутерриша - журналисты Bild «слили» переписку главы ООН и путинского главы МИДа Лаврова.
В ней Гутерриш предлагает отменить финансовые санкции ЕС против «Россельхозбанка». Для этого Гутерриш предлагает создать фейковый банк-«прокладку», который сможет обходить санкции США и ЕС.
Ну, теперь уже всем понятно, что за существо управляет ООН, и почему не было никаких«экстренных заседаний» после уничтожения больниц, школ и целых городов в Украине?
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10.09.2024 19:15 Відповісти

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