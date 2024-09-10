Литва викрила ще дві компанії на порушенні санкцій проти Росії. Їх оштрафують

Литовська митна служба оштрафувала на загальну суму в 20 тис. євро дві зареєстровані в країні компанії за порушення санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні литовської митниці, передає LIGA.net.

Як повідомляється, компанії надавали послуги з тимчасового зберігання, оформлення митних документів, представництва на митниці та декларування товарів, вироблених російськими компаніями, включеними до списку санкційних юридичних осіб.

Товари, що відвантажувалися з Росії, – технічний вуглець та ізопреновий каучук.

Назви компаній митниця не вказує.

Зазначається, що це вже не перший випадок, коли у Литві викривають та штрафують компанії за торгівлю з Росією.

У серпні повідомлялося, що прокуратура Литви відкрила понад 50 розслідувань щодо підозрюваних порушень міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.

У липні повідомлялося, що Литва оштрафувала криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей її російськими клієнтами.

У травні литовська митниця оштрафувала на 329 944 євро місцеву компанію за придбання товарів у підсанкційних фірм із РФ.