11 вересня світло не відключатимуть. В "Укренерго" закликали не вмикати потужні електроприлади одночасно з 18:00 до 22:00

Завтра, 11 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 18:00 до 22:00", – закликали в "Укренерго".

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

До того експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Пепед цим тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.