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Новини
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11 вересня світло не відключатимуть. В "Укренерго" закликали не вмикати потужні електроприлади одночасно з 18:00 до 22:00

електроенергія,світло,відключення

Завтра, 11 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 18:00 до 22:00", – закликали в "Укренерго".

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

До того експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Пепед цим тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

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електроенергія (4239) Укренерго (1998) відключення світла (599)


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3,14здудуни.
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10.09.2024 19:45 Відповісти
А в падмацковьє будуть?
Падмацковниє вєчєра в темряві повинні бути так колеги?
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10.09.2024 19:55 Відповісти
Остался месяц до начала отопительного и здваствуй темная сторона..
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10.09.2024 20:18 Відповісти
До нас їде Mr. Blinken.. that's why.
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10.09.2024 21:18 Відповісти
Блінкен та Леммі прибули до Києва.
Как только проверяющие уедут, так и опять начнут клацать уроды и орать, что обстреляна энергоструктура
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11.09.2024 14:52 Відповісти

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