Найбільший геологорозвідувальний холдинг Росії опинився на межі дефолту

Російська державна корпорація "Росгеологія" – найбільший у Росії геологорозвідувальний холдинг, який здійснює пошук усіх видів корисних копалин, – опинився на межі дефолту.

Про це йдеться в повідомленні держкорпорації, передає The Moscow Times.

Компанія, яка на 100% належить державі та об'єднує понад 40 підприємств у 40 регіонах Росії, попередила, що не має коштів для погашення облігацій, термін виплат за якими настає 26 вересня.

Зокрема, йдеться про боргові папери на суму 6 млрд руб., які АТ "Росгео" розмістило у 2021 році. Компанія "вживає заходів щодо пошуку джерел погашення облігацій, зокрема за рахунок коштів державної підтримки", і водночас планує розпочати переговори з їхніми власниками.

Власникам своїх паперів "Росгео" пропонує перенести термін виплат. При цьому, як випливає з повідомлення компанії, технічний дефолт по облігаціях де-факто неминучий: усі рішення прийматимуться вже після дати погашення.

Усього в обігу на біржі перебувають два випуски облігацій "Росгеології": у другого, також на суму 6 млрд руб., термін погашення настає в листопаді 2026 року.

За підсумками минулого року "Росгеологія" отримала збитки, за міжнародними стандартами фінансової звітності, на 5,8 млрд руб., а її чистий (тобто не вкритий грошовими резервами) борг потроївся і досяг 11,27 млрд руб.

У 2024 році становище російського холдингу погіршилося: чистий збиток за січень-червень виріс на чверть у річному вираженні й досяг 3,75 млрд руб.

У травні "Росгеологія" звернулася за допомогою до уряду РФ. Компанія скаржилася на скорочення держзамовлення на геологорозвідку та санкції, які позбавили її доходів від міжнародних проєктів.

Без держпідтримки збитки компанії можуть досягти 14-17 млрд руб. до кінця року.

Раніше повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану. За словами голови Міненерго РФ Сергєя Цивільова, в першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

У середині липня стало відомо, що російські експортери вугілля та металів продовжують відчувати проблеми з вивезенням своєї продукції за кордон. Так, за підсумками січня-липня цього року морський експорт вугілля з Росії впав на 11,4%, а чорних металів – на 15,7%.

Також повідомлялося, що частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.