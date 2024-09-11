Біля курортного міста Моршин відремонтували міст. Його не реконструювали 60 років

На об'їзній ділянці міста Моршин, що на Львівщині, відремонтували та провели випробування 67-річного мосту.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

"У рамках експлуатаційного утримання автошляху на автомобільній дорозі Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига відремонтували мостовий перехід через річку Бережниця, км 13+691, на об’їзній ділянці міста Моршин. Відремонтований міст перевірили на якість, надійність та відповідність", – сказано в повідомленні.

Міст через річку Бережниця звели ще в 1957 році, а в 1964 році реконструювали. Відтоді жодних капітальних ремонтних робіт не проводилося, окрім ліквідації аварійної ямковості. У 2016 році було проведене комісійне обстеження споруди та визначений третій експлуатаційний стан – працездатний.

"Автомобільна дорога Н-10 має стратегічне значення для Львівщини та країни в цілому. Вона об'єднує три області: Івано-Франківську, Чернівецьку і Львівську та веде до кордону з Молдовою на КПП "Мамалига". У межах Львівщини цією дорогою користуються не лише жителі, а й гості регіону, адже вона веде до курортної зони України із розвиненою мережею готельних закладів, санаторних комплексів, заводом мінеральних вод та низкою інших підприємств", – заявив керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.

Під час ремонту були розширені опори моста, відремонтовано існуючі та встановлено дві нові збірні плити прогонової будови, влаштовано нову плиту проїзної частини. Встановлено також нове перильне та бар'єрне огородження, а також дорожній одяг.

Випробування моста відбувалося з використанням двох вантажівок, масою 33 тонни кожна.

Після проведення випробувань міст знову функціонує у звичному режимі й уже відкритий для руху автомобільного транспорту.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області (входить до структури Держагентства з відновлення) відновила фінансування ремонту автотраси до Кривого Рогу, зупинене після початку повномасштабного вторгнення.