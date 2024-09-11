Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях

Минулої доби під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення відновлено для всіх споживачів.

На Полтавщині під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Живлення відновлено.

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Також на Запоріжжі з технологічних причин вимикалось обладнання на підстанції, знеструмлювались побутові споживачі. Крім того, на одному з промислових підприємств сталося порушення технології виробничого процесу. Наразі живлення відновлено.

Водночас у Хмельницькій області внаслідок технологічних порушень знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Як повідомлялося, 11 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.