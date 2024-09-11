Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях
Минулої доби під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зокрема, у Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення відновлено для всіх споживачів.
На Полтавщині під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Живлення відновлено.
Читайте також: Спрогнозувати відключення електроенергії взимку не може ніхто, – Шмигаль
Також на Запоріжжі з технологічних причин вимикалось обладнання на підстанції, знеструмлювались побутові споживачі. Крім того, на одному з промислових підприємств сталося порушення технології виробничого процесу. Наразі живлення відновлено.
Водночас у Хмельницькій області внаслідок технологічних порушень знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.
Як повідомлялося, 11 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нескінченних ресурсів немає ні в кого. З такою «економікою», ресурси у ворога рано чи пізно виснажуватимуться. Питання тільки в тому, як швидко і ефективно ми зможемо все це відновлювати. Якщо цього не робити, то наступною ціллю для ракет РФ стануть залізничні вузли і мости через Дніпро.