БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 817 3

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях

Обстріли енергооб’єктів 9 вересня

Минулої доби під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення відновлено для всіх споживачів.

На Полтавщині під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Живлення відновлено.

Читайте також: Спрогнозувати відключення електроенергії взимку не може ніхто, – Шмигаль

Також на Запоріжжі з технологічних причин вимикалось обладнання на підстанції, знеструмлювались побутові споживачі. Крім того, на одному з промислових підприємств сталося порушення технології виробничого процесу. Наразі живлення відновлено.

Водночас у Хмельницькій області внаслідок технологічних порушень знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Як повідомлялося, 11 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Автор: 

електроенергія (4239) Міненерго (922)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Немає жодних сумнівів у тому, що ворог грошей не рахує. І продовжуватиме бити ракетами вартістю в мільйони дол. по підстанціях, вартістю в десятки тисяч дол. А потім переключиться на ЛЕП від АЕС.
Нескінченних ресурсів немає ні в кого. З такою «економікою», ресурси у ворога рано чи пізно виснажуватимуться. Питання тільки в тому, як швидко і ефективно ми зможемо все це відновлювати. Якщо цього не робити, то наступною ціллю для ракет РФ стануть залізничні вузли і мости через Дніпро.
показати весь коментар
11.09.2024 12:08 Відповісти
Ти рахуєш вартість підстанції, а не наслідки від їх втрат.
показати весь коментар
11.09.2024 12:28 Відповісти
А де відповіді свистуновський???
показати весь коментар
11.09.2024 12:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 