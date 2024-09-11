Росія програла суд ЄС щодо розблокування санкційних 70 мільярдів євро

Російський "Національний розрахунковий депозитарій" (НРД) програв спробу скасувати санкції Європейського Союзу через його ймовірну роль у допомозі у фінансуванні вторгнення повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляється, Європейський суд відхилив апеляцію російського депозитарію щодо скасування санкцій ЄС, накладених у 2022 році. НРД наразі має близько 70 млрд євро, збережених у Euroclear – Бельгійській розрахунковій палаті.

Ці активи не використовуються для отримання наддоходів, які передаються Україні як фінансова підтримка.

Судді ЄС постановили, що НРД "не зміг продемонструвати", що ЄС "помилився, встановивши, що це підприємство було системно важливою фінансовою установою, яка відігравала важливу роль у функціонуванні фінансової системи Росії".

Рішення може бути оскаржене у вищій судовій інстанції блоку.

Бельгійська розрахункова палата зберігає 173 млрд євро, пов'язані з російськими активами, які перебувають під санкціями, включно із замороженими активами Центрального банку РФ. Скільки саме пов'язано із НРД, представник Euroclear коментувати відмовився.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія".

Заморожені активи

Лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Водночас президент РФ Владімір Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".