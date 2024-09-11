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На 12 вересня відключення світла знову не заплановані, – "Укренерго"

світло

Завтра, 12 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00", – закликали в "Укренерго".

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Автор: 

електроенергія (4239) Укренерго (1998) відключення світла (599)


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Відключення світла чи електроенергії?
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11.09.2024 20:54 Відповісти
Як заї...ав постійний піар з кожної праски. Пам'ятаємо нещодавно дуже голосно об'явили, що Україна відновила експорт електроенергії. Незабаром стався обстріл і не стало не тільки експорту, а почалися аварійні відключення. Останні дні нам кожний день йде "реклама", що відключень не планується. Може краще сповіщати про заплановані відключення й не спамити інфопростір?
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12.09.2024 09:55 Відповісти

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