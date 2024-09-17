Гривня продовжує знижуватися другий тиждень підряд: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу
Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США, плавна девальвація національної валюти триває з початку минулого тижня
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 18 вересня, на рівні 41,4100 грн/$, порівняно із 41,3591 грн/$ у вівторок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 12 копійок – до 46,1245 грн за євро. 27 серпня він опускався до історичного мінімуму на рівні 46,1816 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль