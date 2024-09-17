БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
276 0

Хабар на 24 мільйони: Верховний Суд підтвердив тюремний вирок експосадовцю Міноборони

суд

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін вирок Вищого антикорупційного суду та рішення Апеляційної палати ВАКС, яким визнано винним у пропозиції надання хабара колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони Дмитра Комаху.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зокрема, Комаху визнано винним у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" – об'єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України".

"Таким чином Верховний Суд постановив визнати колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України", – сказано в повідомленні.

Відповідно до рішення Верховного Суду Комаху засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики, якого затримали на отриманні хабаря.

Автор: 

хабар (506) Верховний Суд (374) Міноборони (961) вирок (34)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 