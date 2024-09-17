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Новини
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Наслідки мобілізації від Путіна: У Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх через дефіцит кадрів

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

У Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це сказано в дослідженні сервісу пошуку роботи hh.ru, передає The Moscow Times.

У результаті в російських компаніях, незалежн від розміру фірми, зараз працюють у середньому два-три підлітки. Вони найчастіше працюють як асистенти або помічники.

Тенденцію підтвердили в іншому рекрутинговому сервісі SuperJob, зазначивши, що найбільше підлітки затребувані як касири, кур'єри, збирачі замовлень і оператори call-центрів.

Серед причин високого попиту на працю підлітків – дефіцит робочих рук в умовах рекордно низького безробіття 2,4%, а також школярі та студенти часто готові працювати за меншу зарплату, ніж дорослі люди з освітою.

Водночас щодо працевлаштування підлітків у Росії діє низка обмежень. Згідно з Трудовим кодексом, тривалість робочого тижня для працівників віком до 16 років має бути не більше 24 годин, а для тих, хто віком від 16 до 18 років, – не більше 35 годин.

Якщо неповнолітні навчаються в освітніх закладах, то кількість робочих годин не може бути більшою за 12 на тиждень для тих, хто молодший за 16 років, та 17,5 години — для підлітків від 16 до 18 років.

Проблеми з роботою в Росії

Наприкінці липня Центробанк Росії заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.

Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.

У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.

У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.

За оцінками російського Центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.

Автор: 

діти (138) робота (869) росія (14203) мобілізація (469)


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Топ коментарі
+3
Дивно: мобілізації - немає, але попит на дитячу працю - зріс.
Може, тому, що вони почали викидати мігрантів?
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17.09.2024 17:54
+2
Приблизно те, що у нас зараз.
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17.09.2024 18:09
+1
І що, від цієї новини українцям має стати добре, і стан власної економіки повинен перестати хвилювати? В них нестача робочої сили, а в нас скоро не буде ні робочої сили ні робочих місць, якщо не почнемо думати про майбутнє. А то живемо мріями і сподіванням на "подачку" від ЄС, чи США.
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17.09.2024 19:35
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Дивно: мобілізації - немає, але попит на дитячу працю - зріс.
Може, тому, що вони почали викидати мігрантів?
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17.09.2024 17:54 Відповісти
Це дивлячись що саме вважати використовуючи термін "мобілізація".
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17.09.2024 18:07 Відповісти
Приблизно те, що у нас зараз.
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17.09.2024 18:09 Відповісти
На росії улітку 2022 відбулася мобілізація ресурсів держави для війни, у нас досі - ні.
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17.09.2024 18:21 Відповісти
Скоріше за все - друге - гастери.
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17.09.2024 18:20 Відповісти
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17.09.2024 17:57 Відповісти
дети точать снаряди стоя на ящиках, все скрєпно
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17.09.2024 18:26 Відповісти
"По данным российского Минобороны, в прошлом году почти полмиллиона россиян заключили контракты и отправились на фронт. В этом году темпы набора «добровольцев» и контрактников, согласно официальным данным, снизились с 1600 до 1000 человек в день, однако и эти цифры, вероятнее всего, завышены, пишет разведка Британии.

Армии нужно примерно 30 тысяч человек в месяц, чтобы компенсировать фронтовые потери, рассказывали в августе близкие к Кремлю источники Bloomberg. По их словам, сейчас регионы недобирают примерно треть от плана по вербовке на войну, который им спустили из федерального центра, и в результате численность армии сокращается быстрее, чем она набирает новых солдат. Из-за этого Кремль уже до конца года может рассмотреть вопрос о новой мобилизации, говорили два источника агентства."
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17.09.2024 18:37 Відповісти
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17.09.2024 18:49 Відповісти
Не відривайте дівчат від роботи - у 14 років у них уже чималий стаж ...
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17.09.2024 18:50 Відповісти
І що, від цієї новини українцям має стати добре, і стан власної економіки повинен перестати хвилювати? В них нестача робочої сили, а в нас скоро не буде ні робочої сили ні робочих місць, якщо не почнемо думати про майбутнє. А то живемо мріями і сподіванням на "подачку" від ЄС, чи США.
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17.09.2024 19:35 Відповісти

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