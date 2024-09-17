Наслідки мобілізації від Путіна: У Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх через дефіцит кадрів

У Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це сказано в дослідженні сервісу пошуку роботи hh.ru, передає The Moscow Times.

У результаті в російських компаніях, незалежн від розміру фірми, зараз працюють у середньому два-три підлітки. Вони найчастіше працюють як асистенти або помічники.

Тенденцію підтвердили в іншому рекрутинговому сервісі SuperJob, зазначивши, що найбільше підлітки затребувані як касири, кур'єри, збирачі замовлень і оператори call-центрів.

Серед причин високого попиту на працю підлітків – дефіцит робочих рук в умовах рекордно низького безробіття 2,4%, а також школярі та студенти часто готові працювати за меншу зарплату, ніж дорослі люди з освітою.

Водночас щодо працевлаштування підлітків у Росії діє низка обмежень. Згідно з Трудовим кодексом, тривалість робочого тижня для працівників віком до 16 років має бути не більше 24 годин, а для тих, хто віком від 16 до 18 років, – не більше 35 годин.

Якщо неповнолітні навчаються в освітніх закладах, то кількість робочих годин не може бути більшою за 12 на тиждень для тих, хто молодший за 16 років, та 17,5 години — для підлітків від 16 до 18 років.

Проблеми з роботою в Росії

Наприкінці липня Центробанк Росії заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.

Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.

У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.

У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.

За оцінками російського Центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.