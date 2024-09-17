Наслідки мобілізації від Путіна: У Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх через дефіцит кадрів
У Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це сказано в дослідженні сервісу пошуку роботи hh.ru, передає The Moscow Times.
У результаті в російських компаніях, незалежн від розміру фірми, зараз працюють у середньому два-три підлітки. Вони найчастіше працюють як асистенти або помічники.
Тенденцію підтвердили в іншому рекрутинговому сервісі SuperJob, зазначивши, що найбільше підлітки затребувані як касири, кур'єри, збирачі замовлень і оператори call-центрів.
Серед причин високого попиту на працю підлітків – дефіцит робочих рук в умовах рекордно низького безробіття 2,4%, а також школярі та студенти часто готові працювати за меншу зарплату, ніж дорослі люди з освітою.
Водночас щодо працевлаштування підлітків у Росії діє низка обмежень. Згідно з Трудовим кодексом, тривалість робочого тижня для працівників віком до 16 років має бути не більше 24 годин, а для тих, хто віком від 16 до 18 років, – не більше 35 годин.
Якщо неповнолітні навчаються в освітніх закладах, то кількість робочих годин не може бути більшою за 12 на тиждень для тих, хто молодший за 16 років, та 17,5 години — для підлітків від 16 до 18 років.
Проблеми з роботою в Росії
Наприкінці липня Центробанк Росії заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.
Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.
У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.
У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.
За оцінками російського Центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.
Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.
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Може, тому, що вони почали викидати мігрантів?
Армии нужно примерно 30 тысяч человек в месяц, чтобы компенсировать фронтовые потери, рассказывали в августе близкие к Кремлю источники Bloomberg. По их словам, сейчас регионы недобирают примерно треть от плана по вербовке на войну, который им спустили из федерального центра, и в результате численность армии сокращается быстрее, чем она набирает новых солдат. Из-за этого Кремль уже до конца года может рассмотреть вопрос о новой мобилизации, говорили два источника агентства."