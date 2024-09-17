Суд визнав незаконним виділення землі під розважальний центр на озері Вирлиця в Києві

Касаційний господарський суд Верховного Суду ухвалив рішення щодо незаконності виділення забудовникам із фірми "Мрія-Інвест" 20 га на озері Вирлиця в Дарницькому районі Києва. Київська міська рада в 2005 році незаконо віддала землю під будівництво розважального центру.

Про це йдеться в повідомленні Київського еколого-культурного центру.

"Щоб врятувати озеро, КЕКЦ та прокуратура розпочали суд. Суд першої інстанції був програний, натомість апеляція була нами виграна і сьогодні ми виграли кассацію. Київській громаді було повернено 20 га землі", – сказано в повідомленні.

У Центрі нагадали, що Київрада двічі провалила голосування за заповідання озера Вирлиця.

Озеро Вирлиця розташоване на південному сході Києва поруч із однойменною станцією метрополітену та житловим масивом "Харківський".

Наприкінці серпня повідомлялося, що Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на будівництво офісно-готельного комплексу "Столичний" на Хрещатику.

До того стало відомо, що забудовник Вадим Столар приватизував держпідприємство з ділянкою землі поруч із НСК "Олімпійський" у центрі Києва.