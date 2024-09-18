Зростання ВВП України у серпні прискорилося. У чому причина

У серпні українська економіка зросла на 3,5% (±1%) у порівнянні із серпнем минулого року. Загалом за вісім місяців зростання ВВП оцінюється на рівні 3,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Міністерство економіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, основний внесок у зростання економіки додала промисловість та позитивна динаміка у транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі.

"Крім того, у серпні вперше за останні три місяці бізнес покращив оцінки діяльності на найближчу перспективу. Також вперше за останні два місяці покращилися споживчі настрої. Це зумовлено мінімальними "віяловими" відключеннями електроенергії впродовж місяця", – зазначила вона.

Урядовиця уточнила, що динаміка зростання економіки за перші вісім місяців року на рівні 3,9% відповідає оновленому урядовому прогнозу. Зростання реального ВВП за підсумками року очікується на рівні 3,5%.

Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування бізнесу і стримує їхню економічну активність.

Свириденко зазначила, що у серпні позитивні тенденції у промисловості сформувались завдяки стабільному доступу підприємств до електроенергії. Багато компаній налагодили її прямий імпорт. Також вона відмітила роботу морського коридору та високий інвестиційний попит на продукцію машинобудування та будівельні матеріали.

Крім того, пожвавлення промисловості позитивно вплинуло на транспортну галузь – зросли обсяги внутрішніх залізничних перевезень та переробки вантажів у морських портах.

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У будівництві збільшились обсяги будівельно-монтажних робіт. Зокрема, основним драйвером галузі стали відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту дорожнього покриття на аварійних ділянках.

У внутрішній торгівлі спостерігалось зростання обороту завдяки збільшенню споживчого попиту.

Водночас падіння обсягів виробництва у сільському господарстві спричинили менші обсяги врожаю ярих культур порівняно з минулим роком. На це вплинули погодні умови у період вегетації та дозрівання рослин.

Проте позитивна динаміка зберігається у тваринництві завдяки стабільному попиту на внутрішньому ринку та державній підтримці виробників, додали у Мінекономіки.

Як повідомлялося, зростання ВВП України в липні 2024 року порівняно з липнем минулого року становило 2,7%, що краще за червневий показник 1,1%, але гірше за травневий та квітневий – 3,7% та 4,3% відповідно.

За даними Держстату, реальний внутрішній ВВП України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%.