"Укрзалізниця" повідомила про відновлення руху поїздів до Відня

Країни Центральної Європи подовжують потерпати від масштабної повені, що вплинуло на рух поїздів. Водночас австрійська залізниця відкриває рух залізницею, що сполучає Відень та Будапешт.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зокрема, безпересадкові вагони Київ – Відень вже прямують до австрійської столиці та відправляться сьогодні звідти. Також відновлює звичний маршрут до Відня поїзд №146 Чоп – Відень

Водночас поїзд №143 Відень – Чоп відновить курсування з Австрії, починаючи з завтрашнього дня. Зазначається, що сьогодні поїзд відправиться все ще з прикордонної станції Хедьєшалом в Угорщині, проте дістатись Хедьєшалома чи Будапешта вже можливо залізницею.

Як повідомолялося, 15 вересня через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням президента Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

У Польщі запровадили надзвичайний стан.