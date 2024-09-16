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У Польщі запроваджують надзвичайний стан

Масштабні повені у Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

"Після консультацій з компетентними міністрами та службами я доручив підготувати розпорядження Ради міністрів щодо запровадження режиму стихійного лиха", – написав Туск.

Нагадаємо, через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. 

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відправить до Словенії аварійно-рятувальний загін ДСНС для ліквідації наслідків повені

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Топ коментарі
+16
Хай "фермери" виходять та черпають воду, а не допомогу їм пропонувати...
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16.09.2024 08:58
+16
Оце кара небесна за те що наше зерно висипали
Витворяли на кордоні казнащо
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16.09.2024 09:07
+15
А наших рятувальників не заблокують на кордоні? Скажуть, що вони відбирають заробіток у польських рятувальників.
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16.09.2024 09:11
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Хай "фермери" виходять та черпають воду, а не допомогу їм пропонувати...
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16.09.2024 08:58 Відповісти
Там весь урожай смыло. Теперь будут наоборот, просить чтобы им завозили сельхозпродукцию и чем больше, тем лучше. Наши же цены - ниже ихних.
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16.09.2024 09:04 Відповісти
Здогадайтесь, звідки завезуть.
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16.09.2024 09:35 Відповісти
Оце кара небесна за те що наше зерно висипали
Витворяли на кордоні казнащо
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16.09.2024 09:07 Відповісти
Не меліть дурниць 😡, не повторюйте брехню прокаzaпську!
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16.09.2024 09:12 Відповісти
А як вам подобається? Закон бумеранга?
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16.09.2024 09:17 Відповісти
Якого бумеранга?Польща нам ворог?
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16.09.2024 09:38 Відповісти
Ситуативний союзник з ножем за спиною. Не треба очікувати більшого. Спитайте в будь-якого поляка чий Львів. Це як тест на кацапа стосовно Криму. Може прозрієте
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16.09.2024 09:51 Відповісти
Скільки допомогла Польща,дай Бог, щоб всі союзники так допомогла,а про ніж за спиною,то кремлівська брехня!
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16.09.2024 10:06 Відповісти
Польща перш за все допомагає собі. З 2022 вони запланували масштабне переозброєння армії, яке займе близько 10 років. Поляки зацікавлені більше як хто небудь, щоби Україна затримала кацапів якомога довше.', тому і будуть відправляти своє старе озброєння в Україну по мірі поступлення в їх війська нового
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16.09.2024 10:30 Відповісти
І що з того, треба зловтішатися що у сусіда біда?
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16.09.2024 10:48 Відповісти
Чого ж цей непотріб Україна бере?
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16.09.2024 10:51 Відповісти
Де було написано непотріб? Навпаки стара радянська зброя (але справна а не рухлядь) більш актуальніша для ЗСУ ніж ці складні в навчанні, дорогі в обслуговуванні і ремонті Західні зразки, на освоєння яких потрібні роки
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16.09.2024 11:43 Відповісти
Так не зрозуміло, поляки молодці,чи хитрожопі?
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16.09.2024 13:09 Відповісти
Українські біженці посприяли значному зростанню їхньої економіки. Але всі мовчать, і польські політики і змі. А про недовольстньо історичними подіями говорять скрізь, трактуючи на свою користь. Вимоги теж нам висувають. А такі порядні на перший погляд. Але от Львів то їхнє.
Я ж не кажу що вони вороги. Співчуваю біді.
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16.09.2024 11:09 Відповісти
Ви також здавалися порядною,на перший погляд 😂
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16.09.2024 13:10 Відповісти
В кожної країни свої інтереси. Ніхто не братається, як ви звикли з кацапами. Бо це призводить до біди.
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16.09.2024 15:32 Відповісти
Я з кацапами братався?Та це ви, судячи з ваших дописів,ментально споріднені з ними!
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16.09.2024 16:14 Відповісти
Судячи з ваших дописів, ви слабко розбираєтесь в суті написаного.
Чув дзвін, та не знає звідки він.
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16.09.2024 21:08 Відповісти
Маячню пишеш
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16.09.2024 09:29 Відповісти
А повернутись на історічєскую родіну? Чи скрєпи таки жіть мєшают?
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16.09.2024 09:36 Відповісти
Та вас поляків у тій Європі не дуже то і *******
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16.09.2024 09:37 Відповісти
А як назвати бикування на кордоні?
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16.09.2024 09:53 Відповісти
ніхто з нормальних українців не радіє вашому лиху., від слова-ніц. Не пишіть дурню
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16.09.2024 10:01 Відповісти
Саме висипали зерно - російські спецслужби і зовсім відбиті на голову місцеві ручні мавпочки.
Але провокація зайшла вдало, судячи з вашого допису.
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16.09.2024 09:38 Відповісти
А чому ж польська влада потурала цьому явищу? На росію через Білорусь фури нормально їздили, без блокувань.
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16.09.2024 09:54 Відповісти
Врешті решт якось розібрались. Зараз кордон не блокують, зерно не висипають.
Російські спецслужби діють дуже професійно, важко з ними боротись, якщо у вас не автократія або диктатура.
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16.09.2024 10:07 Відповісти
може не потрібно було пхатися з тим зерном, а спочатку все з'ясувати? Не захищайте нашіх можновладців. Земельні олігархи --ще ТІ хлопці-аграрії.
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16.09.2024 09:57 Відповісти
Що з'ясовувати? Вони тормозили все і всіх. Навіть пасажирські рейси. Це робилось цілком свідомо. Поляками.
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16.09.2024 10:01 Відповісти
А наших рятувальників не заблокують на кордоні? Скажуть, що вони відбирають заробіток у польських рятувальників.
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16.09.2024 09:11 Відповісти
Ні, рольники та фермери хитрі.
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16.09.2024 09:37 Відповісти
Карма приплила курвам за їхню хитрожопість.
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16.09.2024 09:12 Відповісти
приплила взагалі-то НАМ.. Бо потрібно було голову мати
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16.09.2024 09:58 Відповісти
Ми нікому нічого поганого не робили. Тому карма нам не приплила. А от полякам майже миттєва, як тільки Сикорський почав трендіти про кредити на ремонт та допомогу техніки для оборони.
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16.09.2024 13:38 Відповісти
А у кого саме нема голови ? Хто він цей вершник?
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16.09.2024 13:39 Відповісти
Кацапи застосували ''кліматичну зброю''. Нехай американці перевірять. Тільки хай не кажуть про ''український слід''. (Щось останнім часом вони ******* згадувати про Україну як щось зловісне)
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16.09.2024 09:19 Відповісти
Ви,що подуріли всі до одного ,у людей горе,а вони зловтішаються, зовсім &обнулись 😡
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16.09.2024 09:37 Відповісти
Горе у людей в Україні, де кожного дня вбивають кацапи, а це - дрібні неприємності.
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16.09.2024 09:45 Відповісти
І що?З цього треба зловтішатися?
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16.09.2024 10:08 Відповісти
Та ні, сьогодні ти висипаєш українське зерно на шлях, а завтра повінь знищує твій врожай зерна. Карма вона така.
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16.09.2024 11:31 Відповісти
на Сумщині палають ліси де наші пожежники ? по воду в Польщу поїхали ?
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16.09.2024 10:19 Відповісти
Як зараз на болотах хіхікають в долоню, що їм вдалось попсувати відносини від двома європейськими народами! Але вірю, що мудрості в українців і поляків вистачить, щоб залишитись дружніми і допомогати один одному у біді
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16.09.2024 10:16 Відповісти
Ага, більше як 500 років "дружніх" відносин - починаючи з ліквідації Галицько-Волинського князівства до пацифікації Пілсудського в 30 роках минулого століття. Як там кажуть "брати" поляки при першій суперечці з українцями - "отдайте Львув", "е..ть УПА і Бандера", "випердол..й на Україне"
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16.09.2024 10:40 Відповісти
Ніхто Львів у нас не відбере. Як і Вільнюс у литовців. Так казав польський моральний авторитет Єжи Гедройць. А на побутовому рівні ідіотів вистачає і в них і в нас.
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16.09.2024 11:04 Відповісти
Україна повинна надати допомогу Польщі.
Треба відправити українського зерна, тому що польські фермери через повінь понесуть дуже великі втрати!
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16.09.2024 11:26 Відповісти
Хтось може дати справжню відповідь від чого повені ці утворилися?
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16.09.2024 11:46 Відповісти
Сильні дощі
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16.09.2024 11:56 Відповісти
Циклон "Борис" накрив Європу (не тільки Польщу) і частково Україну. В Одесі вчора теж місцями було дуже весело.
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16.09.2024 13:46 Відповісти
 
 