В Польше вводят чрезвычайное положение

Премьер-министр Польши Дональд Туск ввел режим стихийного бедствия из-за наводнений на юге страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (Twitter).

"После консультаций с компетентными министрами и службами я поручил подготовить распоряжение Совета министров о введении режима стихийного бедствия", - написал Туск.

Напомним, из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

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