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наводнение (443) Польша (8149) чрезвычайное положение (204)

В Польше вводят чрезвычайное положение

Масштабні повені у Польщі

Премьер-министр Польши Дональд Туск ввел режим стихийного бедствия из-за наводнений на юге страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (Twitter).

"После консультаций с компетентными министрами и службами я поручил подготовить распоряжение Совета министров о введении режима стихийного бедствия", - написал Туск.

Напомним, из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

Читайте также: Украина готова направить в Польшу 100 спасателей для борьбы с наводнением, - Туск
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Топ комментарии
+16
Хай "фермери" виходять та черпають воду, а не допомогу їм пропонувати...
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16.09.2024 08:58
+16
Оце кара небесна за те що наше зерно висипали
Витворяли на кордоні казнащо
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16.09.2024 09:07
+15
А наших рятувальників не заблокують на кордоні? Скажуть, що вони відбирають заробіток у польських рятувальників.
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16.09.2024 09:11
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Хай "фермери" виходять та черпають воду, а не допомогу їм пропонувати...
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16.09.2024 08:58 Ответить
Там весь урожай смыло. Теперь будут наоборот, просить чтобы им завозили сельхозпродукцию и чем больше, тем лучше. Наши же цены - ниже ихних.
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16.09.2024 09:04 Ответить
Здогадайтесь, звідки завезуть.
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16.09.2024 09:35 Ответить
Оце кара небесна за те що наше зерно висипали
Витворяли на кордоні казнащо
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16.09.2024 09:07 Ответить
Не меліть дурниць 😡, не повторюйте брехню прокаzaпську!
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16.09.2024 09:12 Ответить
А як вам подобається? Закон бумеранга?
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16.09.2024 09:17 Ответить
Якого бумеранга?Польща нам ворог?
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16.09.2024 09:38 Ответить
Ситуативний союзник з ножем за спиною. Не треба очікувати більшого. Спитайте в будь-якого поляка чий Львів. Це як тест на кацапа стосовно Криму. Може прозрієте
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16.09.2024 09:51 Ответить
Скільки допомогла Польща,дай Бог, щоб всі союзники так допомогла,а про ніж за спиною,то кремлівська брехня!
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16.09.2024 10:06 Ответить
Польща перш за все допомагає собі. З 2022 вони запланували масштабне переозброєння армії, яке займе близько 10 років. Поляки зацікавлені більше як хто небудь, щоби Україна затримала кацапів якомога довше.', тому і будуть відправляти своє старе озброєння в Україну по мірі поступлення в їх війська нового
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16.09.2024 10:30 Ответить
І що з того, треба зловтішатися що у сусіда біда?
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16.09.2024 10:48 Ответить
Чого ж цей непотріб Україна бере?
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16.09.2024 10:51 Ответить
Де було написано непотріб? Навпаки стара радянська зброя (але справна а не рухлядь) більш актуальніша для ЗСУ ніж ці складні в навчанні, дорогі в обслуговуванні і ремонті Західні зразки, на освоєння яких потрібні роки
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16.09.2024 11:43 Ответить
Так не зрозуміло, поляки молодці,чи хитрожопі?
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16.09.2024 13:09 Ответить
Українські біженці посприяли значному зростанню їхньої економіки. Але всі мовчать, і польські політики і змі. А про недовольстньо історичними подіями говорять скрізь, трактуючи на свою користь. Вимоги теж нам висувають. А такі порядні на перший погляд. Але от Львів то їхнє.
Я ж не кажу що вони вороги. Співчуваю біді.
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16.09.2024 11:09 Ответить
Ви також здавалися порядною,на перший погляд 😂
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16.09.2024 13:10 Ответить
В кожної країни свої інтереси. Ніхто не братається, як ви звикли з кацапами. Бо це призводить до біди.
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16.09.2024 15:32 Ответить
Я з кацапами братався?Та це ви, судячи з ваших дописів,ментально споріднені з ними!
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16.09.2024 16:14 Ответить
Судячи з ваших дописів, ви слабко розбираєтесь в суті написаного.
Чув дзвін, та не знає звідки він.
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16.09.2024 21:08 Ответить
Маячню пишеш
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16.09.2024 09:29 Ответить
А повернутись на історічєскую родіну? Чи скрєпи таки жіть мєшают?
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16.09.2024 09:36 Ответить
Та вас поляків у тій Європі не дуже то і *******
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16.09.2024 09:37 Ответить
А як назвати бикування на кордоні?
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16.09.2024 09:53 Ответить
ніхто з нормальних українців не радіє вашому лиху., від слова-ніц. Не пишіть дурню
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16.09.2024 10:01 Ответить
Саме висипали зерно - російські спецслужби і зовсім відбиті на голову місцеві ручні мавпочки.
Але провокація зайшла вдало, судячи з вашого допису.
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16.09.2024 09:38 Ответить
А чому ж польська влада потурала цьому явищу? На росію через Білорусь фури нормально їздили, без блокувань.
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16.09.2024 09:54 Ответить
Врешті решт якось розібрались. Зараз кордон не блокують, зерно не висипають.
Російські спецслужби діють дуже професійно, важко з ними боротись, якщо у вас не автократія або диктатура.
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16.09.2024 10:07 Ответить
може не потрібно було пхатися з тим зерном, а спочатку все з'ясувати? Не захищайте нашіх можновладців. Земельні олігархи --ще ТІ хлопці-аграрії.
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16.09.2024 09:57 Ответить
Що з'ясовувати? Вони тормозили все і всіх. Навіть пасажирські рейси. Це робилось цілком свідомо. Поляками.
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16.09.2024 10:01 Ответить
А наших рятувальників не заблокують на кордоні? Скажуть, що вони відбирають заробіток у польських рятувальників.
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16.09.2024 09:11 Ответить
Ні, рольники та фермери хитрі.
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16.09.2024 09:37 Ответить
Карма приплила курвам за їхню хитрожопість.
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16.09.2024 09:12 Ответить
приплила взагалі-то НАМ.. Бо потрібно було голову мати
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16.09.2024 09:58 Ответить
Ми нікому нічого поганого не робили. Тому карма нам не приплила. А от полякам майже миттєва, як тільки Сикорський почав трендіти про кредити на ремонт та допомогу техніки для оборони.
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16.09.2024 13:38 Ответить
А у кого саме нема голови ? Хто він цей вершник?
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16.09.2024 13:39 Ответить
Кацапи застосували ''кліматичну зброю''. Нехай американці перевірять. Тільки хай не кажуть про ''український слід''. (Щось останнім часом вони ******* згадувати про Україну як щось зловісне)
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16.09.2024 09:19 Ответить
Ви,що подуріли всі до одного ,у людей горе,а вони зловтішаються, зовсім &обнулись 😡
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16.09.2024 09:37 Ответить
Горе у людей в Україні, де кожного дня вбивають кацапи, а це - дрібні неприємності.
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16.09.2024 09:45 Ответить
І що?З цього треба зловтішатися?
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16.09.2024 10:08 Ответить
Та ні, сьогодні ти висипаєш українське зерно на шлях, а завтра повінь знищує твій врожай зерна. Карма вона така.
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16.09.2024 11:31 Ответить
на Сумщині палають ліси де наші пожежники ? по воду в Польщу поїхали ?
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16.09.2024 10:19 Ответить
Як зараз на болотах хіхікають в долоню, що їм вдалось попсувати відносини від двома європейськими народами! Але вірю, що мудрості в українців і поляків вистачить, щоб залишитись дружніми і допомогати один одному у біді
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16.09.2024 10:16 Ответить
Ага, більше як 500 років "дружніх" відносин - починаючи з ліквідації Галицько-Волинського князівства до пацифікації Пілсудського в 30 роках минулого століття. Як там кажуть "брати" поляки при першій суперечці з українцями - "отдайте Львув", "е..ть УПА і Бандера", "випердол..й на Україне"
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16.09.2024 10:40 Ответить
Ніхто Львів у нас не відбере. Як і Вільнюс у литовців. Так казав польський моральний авторитет Єжи Гедройць. А на побутовому рівні ідіотів вистачає і в них і в нас.
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16.09.2024 11:04 Ответить
Україна повинна надати допомогу Польщі.
Треба відправити українського зерна, тому що польські фермери через повінь понесуть дуже великі втрати!
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16.09.2024 11:26 Ответить
Хтось може дати справжню відповідь від чого повені ці утворилися?
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16.09.2024 11:46 Ответить
Сильні дощі
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16.09.2024 11:56 Ответить
Циклон "Борис" накрив Європу (не тільки Польщу) і частково Україну. В Одесі вчора теж місцями було дуже весело.
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16.09.2024 13:46 Ответить
 
 