Украина готова направить в Польшу 100 спасателей для борьбы с наводнением, - Туск
Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения.
Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.
Туск рассказал, что украинский премьер Денис Шмыгаль предложил отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с наводнениями в Польше.
"Только что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил мне слова солидарности с Польшей, а также готовность немедленно направить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с паводком", - написал польский премьер.
Глава правительства Польши подчеркнул, что он тронут солидарностью со стороны Киева.
"Это вызывает умиление", - добавил политик.
Напомним, что по поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".
Отметим, что из-за ливней Польшу, Румынию, Чехию, Словакию и Австрию охватили сильные наводнения.
Пожалуйста, подождите...
допомога завжди потрібна
Стали нормою живих...
На своїй горбатій спині-
Як важку колоду-
Носиш друзів дорогих...
Місяцями сидять без роботи?
Нікого не рятують, завали не розбирають, пожежі не гасять?
І таки допомагають , і інша допомога дорогами Польші до нас прямує !
Звернув увагу на цитату :
міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України". Джерело:
Як вам ?
який чуйний мальчік цей Денис Шмигаль!
Він висловлює свої співчуття (про "від імені України" ні слова!), він оприлюднює свої пАтужні плани, він розпочинає й закінчує війни!
А де ж Україна, мальчік?
Виходить, Україна мусить закрити 500 млрд. діру, що виникла в наслідок діяльності цього мальчіка та щодня страждати від війни, що для мальчіка є лише статтею списання бюджетних коштів.