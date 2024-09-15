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наводнение (443) Польша (8149) помощь (7436) Туск (676)

Украина готова направить в Польшу 100 спасателей для борьбы с наводнением, - Туск

Туск заявив про готовність України допомогти боротися з повінню

Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения.

Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

Туск рассказал, что украинский премьер Денис Шмыгаль предложил отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с наводнениями в Польше.

"Только что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил мне слова солидарности с Польшей, а также готовность немедленно направить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с паводком", - написал польский премьер.

Глава правительства Польши подчеркнул, что он тронут солидарностью со стороны Киева.

"Это вызывает умиление", - добавил политик.

Напомним, что по поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Отметим, что из-за ливней Польшу, Румынию, Чехию, Словакию и Австрию охватили сильные наводнения.

Также читайте: Украинские спасатели помогут пострадавшим от наводнений странам Европы, – Зеленский
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Топ комментарии
+24
Хай польські фермери заблокують водяні потоки і повінь сама пройде.
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15.09.2024 23:21
+11
Не можуть. Частина польських фермерів українське зерно розсипають по коліях та дорогах, а інша частина разом з Сікорським поїхала на ексгумацію "жертв" "Волинської трагедії".
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16.09.2024 00:38
+10
потрібно!

допомога завжди потрібна
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15.09.2024 23:11
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Це потрібно, тут армагедон твориться
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15.09.2024 22:50 Ответить
потрібно!

допомога завжди потрібна
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15.09.2024 23:11 Ответить
Нині витівкии природи-
Стали нормою живих...
На своїй горбатій спині-
Як важку колоду-
Носиш друзів дорогих...
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15.09.2024 22:54 Ответить
О Боже! Навіть с повеню самі не вправні, рахіти!
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15.09.2024 23:11 Ответить
все як би вже в Україну йде. по карті судячи https://www.ventusky.com/?p=48.0;16.3;5&l=rain-3h
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15.09.2024 23:21 Ответить
Хай польські фермери заблокують водяні потоки і повінь сама пройде.
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15.09.2024 23:21 Ответить
Не можуть. Частина польських фермерів українське зерно розсипають по коліях та дорогах, а інша частина разом з Сікорським поїхала на ексгумацію "жертв" "Волинської трагедії".
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16.09.2024 00:38 Ответить
У нас багато вільних рятувальників?
Місяцями сидять без роботи?
Нікого не рятують, завали не розбирають, пожежі не гасять?
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15.09.2024 23:31 Ответить
Ні в кого нема тдакого досвіду, як в України з Каховкою.
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15.09.2024 23:37 Ответить
Польша дает по лицу по кд, а зеленое шобло радо подставляет другую щеку. Поляки довольны
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16.09.2024 01:31 Ответить
Що би тут мудрагелики не писали - потрібно
І таки допомагають , і інша допомога дорогами Польші до нас прямує !

Звернув увагу на цитату :
міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України". Джерело:

Як вам ?
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16.09.2024 03:10 Ответить
Украина готова направить в Украину сто спасателей на борьбу с пожароми?
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16.09.2024 04:05 Ответить
""Щойно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив мені cлова солідарності із Польщею, а також готовність негайно направити сотню рятувальників",-

який чуйний мальчік цей Денис Шмигаль!
Він висловлює свої співчуття (про "від імені України" ні слова!), він оприлюднює свої пАтужні плани, він розпочинає й закінчує війни!
А де ж Україна, мальчік?
Виходить, Україна мусить закрити 500 млрд. діру, що виникла в наслідок діяльності цього мальчіка та щодня страждати від війни, що для мальчіка є лише статтею списання бюджетних коштів.
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16.09.2024 04:41 Ответить
 
 