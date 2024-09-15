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Европа (1618) наводнение (443) Украина (44299) ГСЧС (4850)

Украинские спасатели помогут пострадавшим от наводнений странам Европы, – Зеленский

Звернення Володимира Зеленського 15 вересня

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент в вечернем видеообращении.

"Был также доклад Виктора Микиты, заместителя руководителя Офиса по региональной политике, по ситуации в Одесской области из-за непогоды. Чрезвычайные дожди на днях, подтопления в Одесской области. ГСЧС Украины, областная власть, местная власть - все задействованы. Есть, к сожалению, критические ситуации и в странах-соседях - из-за этих экстремальных осадков", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+23
Розумію, дружні відносини і т.п., АЛЕ у нас КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА В ДЕРЖАВІ!!!! Ви там подуріли вкрай, чи що?
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15.09.2024 19:51
+15
І пофіг на вкраїнців. Самі врятуються...або ні. Зелька запише сумний відос і подалі простягне руку щоб подали допомоги бажано в доларах.
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15.09.2024 19:51
+15
Він взагалі не розуміє, що він меле!!!...
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15.09.2024 19:52
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І пофіг на вкраїнців. Самі врятуються...або ні. Зелька запише сумний відос і подалі простягне руку щоб подали допомоги бажано в доларах.
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15.09.2024 19:51 Ответить
Бутусов каже...
Що не треба допомагати -
Іншим народам...
З приводу простого потопу...

Треба допомогти
Армії...

Армія теж сидить-
У вологих окопах...
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15.09.2024 20:50 Ответить
Єдина людяна людина...
Бутусов...
Та просто його послухайте-

Навіть Мені забракне слів...
Щоб висказати ...

Юрій... трапезує в окопах...
Але Він потрібен!
В політичних склоках...

Він має стати генієм гамбіту-
Він має всіх зтиснути в лещатах_
Він нове життя понинен почати!

І дати надію дітям...
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15.09.2024 21:28 Ответить
Розумію, дружні відносини і т.п., АЛЕ у нас КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА В ДЕРЖАВІ!!!! Ви там подуріли вкрай, чи що?
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15.09.2024 19:51 Ответить
Собі допоможи, "юрист".
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15.09.2024 19:52 Ответить
Він взагалі не розуміє, що він меле!!!...
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15.09.2024 19:52 Ответить
а це вже видно героїн.
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15.09.2024 19:54 Ответить
Правильно! У нас немає їм чим зайнятись.
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15.09.2024 19:55 Ответить
Піар понад усе. Боже, чорте, дияволе хто небуть приберіть оце тіло з України!
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15.09.2024 19:58 Ответить
Хлопчик - помагаи
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15.09.2024 19:58 Ответить
Я так розумію - війну з кацапами на паузу поставить?
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15.09.2024 20:00 Ответить
Чого ви так критично налаштовані, вава читає те що написано, згідно тексту
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15.09.2024 20:04 Ответить
Зешобло спасет мир
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15.09.2024 20:15 Ответить
опять марафонщик пылью накидался
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15.09.2024 20:18 Ответить
Люди добрі, що поруч з оцим неголеним невігласом! Зробіть добру справу для країни: запхніть йому у пельку щось, щоб воно мовчало хоча б кілька днів (краще місяців)! І в дупу теж - бо його ж буде розпирати від відсутності софітів та овацій...
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15.09.2024 20:25 Ответить
Хм... Я не знаю... По-моему это просто пиар. Просить денег у Европы, а потом рассказывать что ты ей поможешь... . Странно это всё. Похоже на рф...
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15.09.2024 20:25 Ответить
Та воно ж обдовбане...
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15.09.2024 20:29 Ответить
Цьому дурню головне софіти та оплески і неважливо з якого приводу.
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15.09.2024 20:30 Ответить
Б***ь! Бідна Україна!
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15.09.2024 20:35 Ответить
А парочку батальйонів миротворців в Африку послати не хочеш, придурку?! Чи з кремля порадили?
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15.09.2024 20:42 Ответить
Идиот
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15.09.2024 21:42 Ответить
ню !!! огромный евросоюз и наши уже всех спасли !!! пускай едут из греции , испании, финляндии , швеции !!! у нас надо КАЖДЫЙ день кого то спасать !!! у нас КаЖДЫЙ ДЕНЬ ОБСТРЕЛЫ ,что ты выдумываешь ???((((
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15.09.2024 22:08 Ответить
Чергове підтвердження недієздатності через важку розумову дисфункцію.
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15.09.2024 22:49 Ответить
Їпануте жиденя...
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16.09.2024 05:04 Ответить
Колись казали "краса врятує світ" Зараз світ рятують п-жем
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16.09.2024 05:09 Ответить
 
 