Украинские спасатели помогут пострадавшим от наводнений странам Европы, – Зеленский
По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент в вечернем видеообращении.
"Был также доклад Виктора Микиты, заместителя руководителя Офиса по региональной политике, по ситуации в Одесской области из-за непогоды. Чрезвычайные дожди на днях, подтопления в Одесской области. ГСЧС Украины, областная власть, местная власть - все задействованы. Есть, к сожалению, критические ситуации и в странах-соседях - из-за этих экстремальных осадков", - сказал Зеленский.
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Юрій... трапезує в окопах...
Але Він потрібен!
В політичних склоках...
Він має стати генієм гамбіту-
Він має всіх зтиснути в лещатах_
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