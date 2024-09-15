Українські рятувальники допоможуть постраждалим від повеней країнам Європи, – Зеленський

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент у вечірньому відеозверненні.

"Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики, по ситуації на Одещині через негоду. Надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області. ДСНС України, обласна влада, місцева влада – всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації і в країнах-сусідах – через ці екстремальні опади", - скзав Зеленський.

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