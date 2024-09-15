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Українські рятувальники допоможуть постраждалим від повеней країнам Європи, – Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 15 вересня

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент у вечірньому відеозверненні.

"Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики, по ситуації на Одещині через негоду. Надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області. ДСНС України, обласна влада, місцева влада – всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації і в країнах-сусідах – через ці екстремальні опади", - скзав Зеленський.

Читайте: Україна відправить до Словенії аварійно-рятувальний загін ДСНС для ліквідації наслідків повені

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Топ коментарі
+23
Розумію, дружні відносини і т.п., АЛЕ у нас КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА В ДЕРЖАВІ!!!! Ви там подуріли вкрай, чи що?
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15.09.2024 19:51
+15
І пофіг на вкраїнців. Самі врятуються...або ні. Зелька запише сумний відос і подалі простягне руку щоб подали допомоги бажано в доларах.
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15.09.2024 19:51
+15
Він взагалі не розуміє, що він меле!!!...
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15.09.2024 19:52
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І пофіг на вкраїнців. Самі врятуються...або ні. Зелька запише сумний відос і подалі простягне руку щоб подали допомоги бажано в доларах.
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15.09.2024 19:51 Відповісти
Бутусов каже...
Що не треба допомагати -
Іншим народам...
З приводу простого потопу...

Треба допомогти
Армії...

Армія теж сидить-
У вологих окопах...
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15.09.2024 20:50 Відповісти
Єдина людяна людина...
Бутусов...
Та просто його послухайте-

Навіть Мені забракне слів...
Щоб висказати ...

Юрій... трапезує в окопах...
Але Він потрібен!
В політичних склоках...

Він має стати генієм гамбіту-
Він має всіх зтиснути в лещатах_
Він нове життя понинен почати!

І дати надію дітям...
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15.09.2024 21:28 Відповісти
Розумію, дружні відносини і т.п., АЛЕ у нас КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА В ДЕРЖАВІ!!!! Ви там подуріли вкрай, чи що?
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15.09.2024 19:51 Відповісти
Собі допоможи, "юрист".
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15.09.2024 19:52 Відповісти
Він взагалі не розуміє, що він меле!!!...
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15.09.2024 19:52 Відповісти
а це вже видно героїн.
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15.09.2024 19:54 Відповісти
Правильно! У нас немає їм чим зайнятись.
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15.09.2024 19:55 Відповісти
Піар понад усе. Боже, чорте, дияволе хто небуть приберіть оце тіло з України!
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15.09.2024 19:58 Відповісти
Хлопчик - помагаи
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15.09.2024 19:58 Відповісти
Я так розумію - війну з кацапами на паузу поставить?
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15.09.2024 20:00 Відповісти
Чого ви так критично налаштовані, вава читає те що написано, згідно тексту
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15.09.2024 20:04 Відповісти
Зешобло спасет мир
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15.09.2024 20:15 Відповісти
опять марафонщик пылью накидался
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15.09.2024 20:18 Відповісти
Люди добрі, що поруч з оцим неголеним невігласом! Зробіть добру справу для країни: запхніть йому у пельку щось, щоб воно мовчало хоча б кілька днів (краще місяців)! І в дупу теж - бо його ж буде розпирати від відсутності софітів та овацій...
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15.09.2024 20:25 Відповісти
Хм... Я не знаю... По-моему это просто пиар. Просить денег у Европы, а потом рассказывать что ты ей поможешь... . Странно это всё. Похоже на рф...
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15.09.2024 20:25 Відповісти
Та воно ж обдовбане...
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15.09.2024 20:29 Відповісти
Цьому дурню головне софіти та оплески і неважливо з якого приводу.
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15.09.2024 20:30 Відповісти
Б***ь! Бідна Україна!
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15.09.2024 20:35 Відповісти
А парочку батальйонів миротворців в Африку послати не хочеш, придурку?! Чи з кремля порадили?
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15.09.2024 20:42 Відповісти
Идиот
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15.09.2024 21:42 Відповісти
ню !!! огромный евросоюз и наши уже всех спасли !!! пускай едут из греции , испании, финляндии , швеции !!! у нас надо КАЖДЫЙ день кого то спасать !!! у нас КаЖДЫЙ ДЕНЬ ОБСТРЕЛЫ ,что ты выдумываешь ???((((
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15.09.2024 22:08 Відповісти
Чергове підтвердження недієздатності через важку розумову дисфункцію.
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15.09.2024 22:49 Відповісти
Їпануте жиденя...
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16.09.2024 05:04 Відповісти
Колись казали "краса врятує світ" Зараз світ рятують п-жем
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16.09.2024 05:09 Відповісти
 
 