Українські рятувальники допоможуть постраждалим від повеней країнам Європи, – Зеленський
За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент у вечірньому відеозверненні.
"Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики, по ситуації на Одещині через негоду. Надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області. ДСНС України, обласна влада, місцева влада – всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації і в країнах-сусідах – через ці екстремальні опади", - скзав Зеленський.
Топ коментарі
+23 Red_Sky_On
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+15 Ksenia VB
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+15 Ihor Opatsa
показати весь коментар15.09.2024 19:52
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Будь ласка, зачекайте...
Що не треба допомагати -
Іншим народам...
З приводу простого потопу...
Треба допомогти
Армії...
Армія теж сидить-
У вологих окопах...
Бутусов...
Та просто його послухайте-
Навіть Мені забракне слів...
Щоб висказати ...
Юрій... трапезує в окопах...
Але Він потрібен!
В політичних склоках...
Він має стати генієм гамбіту-
Він має всіх зтиснути в лещатах_
Він нове життя понинен почати!
І дати надію дітям...