УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3692 відвідувача онлайн
Новини
4 694 13
повінь (172) Польща (8262) допомога (7890) Туск (454)

Україна готова направити до Польщі 100 рятувальників для боротьби із повінню, - Туск

Туск заявив про готовність України допомогти боротися з повінню

Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені.

Про це у соцмережі Х написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.

Туск розповів, що український прем'єр Денис Шмигаль запропонував відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями у Польщі. 

"Щойно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив мені cлова солідарності із Польщею, а також готовність негайно направити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з паводком", - написав польський прем'єр.

Глава уряду Польщі наголосив, що він зворушений солідарністю із боку Києва.

"Це викликає зворушення", - додав політик.

Нагадаємо, що за дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Зазначимо, що через зливи Польщу, Румунію, Чехію, Словаччину та Австрію охопили сильні повені. 

Читайте також: Українські рятувальники допоможуть постраждалим від повеней країнам Європи, – Зеленський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Хай польські фермери заблокують водяні потоки і повінь сама пройде.
показати весь коментар
15.09.2024 23:21
+11
Не можуть. Частина польських фермерів українське зерно розсипають по коліях та дорогах, а інша частина разом з Сікорським поїхала на ексгумацію "жертв" "Волинської трагедії".
показати весь коментар
16.09.2024 00:38
+10
потрібно!

допомога завжди потрібна
показати весь коментар
15.09.2024 23:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це потрібно, тут армагедон твориться
показати весь коментар
15.09.2024 22:50 Відповісти
потрібно!

допомога завжди потрібна
показати весь коментар
15.09.2024 23:11 Відповісти
Нині витівкии природи-
Стали нормою живих...
На своїй горбатій спині-
Як важку колоду-
Носиш друзів дорогих...
показати весь коментар
15.09.2024 22:54 Відповісти
О Боже! Навіть с повеню самі не вправні, рахіти!
показати весь коментар
15.09.2024 23:11 Відповісти
все як би вже в Україну йде. по карті судячи https://www.ventusky.com/?p=48.0;16.3;5&l=rain-3h
показати весь коментар
15.09.2024 23:21 Відповісти
Хай польські фермери заблокують водяні потоки і повінь сама пройде.
показати весь коментар
15.09.2024 23:21 Відповісти
Не можуть. Частина польських фермерів українське зерно розсипають по коліях та дорогах, а інша частина разом з Сікорським поїхала на ексгумацію "жертв" "Волинської трагедії".
показати весь коментар
16.09.2024 00:38 Відповісти
У нас багато вільних рятувальників?
Місяцями сидять без роботи?
Нікого не рятують, завали не розбирають, пожежі не гасять?
показати весь коментар
15.09.2024 23:31 Відповісти
Ні в кого нема тдакого досвіду, як в України з Каховкою.
показати весь коментар
15.09.2024 23:37 Відповісти
Польша дает по лицу по кд, а зеленое шобло радо подставляет другую щеку. Поляки довольны
показати весь коментар
16.09.2024 01:31 Відповісти
Що би тут мудрагелики не писали - потрібно
І таки допомагають , і інша допомога дорогами Польші до нас прямує !

Звернув увагу на цитату :
міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України". Джерело:

Як вам ?
показати весь коментар
16.09.2024 03:10 Відповісти
Украина готова направить в Украину сто спасателей на борьбу с пожароми?
показати весь коментар
16.09.2024 04:05 Відповісти
""Щойно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив мені cлова солідарності із Польщею, а також готовність негайно направити сотню рятувальників",-

який чуйний мальчік цей Денис Шмигаль!
Він висловлює свої співчуття (про "від імені України" ні слова!), він оприлюднює свої пАтужні плани, він розпочинає й закінчує війни!
А де ж Україна, мальчік?
Виходить, Україна мусить закрити 500 млрд. діру, що виникла в наслідок діяльності цього мальчіка та щодня страждати від війни, що для мальчіка є лише статтею списання бюджетних коштів.
показати весь коментар
16.09.2024 04:41 Відповісти
 
 