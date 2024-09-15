Україна готова направити до Польщі 100 рятувальників для боротьби із повінню, - Туск
Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені.
Про це у соцмережі Х написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.
Туск розповів, що український прем'єр Денис Шмигаль запропонував відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями у Польщі.
"Щойно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив мені cлова солідарності із Польщею, а також готовність негайно направити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з паводком", - написав польський прем'єр.
Глава уряду Польщі наголосив, що він зворушений солідарністю із боку Києва.
"Це викликає зворушення", - додав політик.
Нагадаємо, що за дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".
Зазначимо, що через зливи Польщу, Румунію, Чехію, Словаччину та Австрію охопили сильні повені.
Будь ласка, зачекайте...
допомога завжди потрібна
Стали нормою живих...
На своїй горбатій спині-
Як важку колоду-
Носиш друзів дорогих...
Місяцями сидять без роботи?
Нікого не рятують, завали не розбирають, пожежі не гасять?
І таки допомагають , і інша допомога дорогами Польші до нас прямує !
Звернув увагу на цитату :
міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України". Джерело:
Як вам ?
який чуйний мальчік цей Денис Шмигаль!
Він висловлює свої співчуття (про "від імені України" ні слова!), він оприлюднює свої пАтужні плани, він розпочинає й закінчує війни!
А де ж Україна, мальчік?
Виходить, Україна мусить закрити 500 млрд. діру, що виникла в наслідок діяльності цього мальчіка та щодня страждати від війни, що для мальчіка є лише статтею списання бюджетних коштів.