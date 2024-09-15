Україна готова направити до Польщі 100 рятувальників для боротьби із повінню, - Туск

Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені.

Про це у соцмережі Х написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.

Туск розповів, що український прем'єр Денис Шмигаль запропонував відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями у Польщі.

"Щойно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив мені cлова солідарності із Польщею, а також готовність негайно направити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з паводком", - написав польський прем'єр.

Глава уряду Польщі наголосив, що він зворушений солідарністю із боку Києва.

"Це викликає зворушення", - додав політик.

Нагадаємо, що за дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Зазначимо, що через зливи Польщу, Румунію, Чехію, Словаччину та Австрію охопили сильні повені.

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