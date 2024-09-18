Зміни до держбюджету: На виплати військовим та їхнім сім’ям додатково виділять 274 мільярди

Збільшення Верховною Радою видатків на оборону на 495,3 млрд грн цього року надасть змогу не лише краще підтримувати військових, але й посилити оборонні можливості країни.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Сьогодні Верховна Рада ухвалила дуже важливе для країни рішення – збільшити видатки на оборону у 2024 році на 495,3 млрд грн. Це дозволить не тільки краще підтримувати наших військових, але й посилити оборонні можливості країни", – написа Умєров у Facebook.

За словами міністра, із цих коштів 274,4 млрд грн підуть на виплати нашим захисникам та їх сім'ям.

"Ще 76,2 млрд грн буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність. Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння", – розповів Умєров.

Як повідомлялося, 18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.

Нагадаємо, у першому читанні законопроєкт про збільшення видатків бюджету на 500 млрд грн проголосували 3 вересня.

Видатки загального фонду державного бюджету в серпні зросли до 286,2 млрд грн порівняно із 264,3 млрд грн у липні.