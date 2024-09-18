Гривня знижується другий тиждень підряд: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США, поступова девальвація національної валюти триває з початку минулого тижня

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 19 вересня, на рівні 41,4508 грн/$, порівняно із 41,4100 грн/$ у середу. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 1 копійку – до 46,1099 грн за євро. 27 серпня він опускався до історичного мінімуму на рівні 46,1816 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.