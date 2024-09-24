Держборг України наступного року перевищить 8 трильйонів гривень, але частка до ВВП зменшиться, – Мінфін

У Міністерстві фінансів розраховують на скорочення держборгу наступного року зі 100,5% до 97% ВВП.

Про це під час брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Укрінформ.

За його словами, в номінальному вимірі зовнішня та внутрішня заборгованість України за підсумками наступного року сягне 8,2 трлн грн.

"Звичайно, це суттєвий показник. Але не треба забувати, що ми – країна, яка воює. Тому на нинішньому етапі питання боргів стоїть лише у контексті можливості їх обслуговування та погашення в короткостроковий період", – пояснив міністр.

Марченко нагадав, що Україна нещодавно здійснила чергову успішну реструктуризацію заборгованості, внаслідок чого їй вдалося списати майже 40% своїх боргів.

"Завдяки вдалим перемовинам із кредиторами в найближчій перспективі виплати із погашення та обслуговування держборгу будуть мінімальними", – запевнив міністр фінансів.

Що відомо про реструктуризацію держборгу України за євробондами

Наприкінці серпня Україна отримала необхідні голоси власників єврооблігацій держави та "Укравтодору" на суму близько $23 млрд для завершення їх реструктуризації на раніше погоджених із комітетом кредиторів умовах.

Як повідомлялося, процес реструктуризації зовнішнього боргу України за єврооблігаціями розпочався 8 серпня. Перед цим, 1 серпня, Кабмін скористався наданим Верховною Радою правом і запровадив тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями України.

Крім того, Кабмін своїм рішенням на виконання вказаного закону перевів гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в периметр державного боргу і доручив здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн + відсотки).

Нагадаємо, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.

За даними Мінфіну, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.