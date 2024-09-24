Десята спроба виявилася невдалою: Фонд держмайна скасував аукціон з приватизації Білгород-Дністровського порту

Фонд державного майна (ФДМУ) скасував десятий аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Білгород-Дністровський морських торговельний порт".

Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

За даними у системі "Прозоро.Продажі", аукціон за гібридною голландською моделлю (зі зниженням ціни) мав відбутися 24 вересня. Стартова ціна лоту становила 88,99 млн грн.

Проте 20 вересня Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях скасувало торги з таким формулюванням: "з метою тримання від дій, які можуть спричинити нанесення репутаційних страт державним органам приватизації та ненадходження до державного бюджету України запланованих обсягів грошових коштів".

За інформацією у протоколі рішення, на приватизаційний аукціон не надійшло жодної заявки від потенційних учасників.

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Як повідомлялося, у серпні Фонд держмайна оголосив дев'ятий аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" зі стартовою ціною 177,97 млн грн. Онлайн-торги мали відбутися 6 вересня, але їх скасували.

Перед цим заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань зазначав, що польські інвестори розглядають можливість участі у приватизації Білгород-Дністровського порту.

Нагадаємо, перший аукціон із продажу Білгород-Дністровського морського порту, призначений на 3 березня 2023 року, визнали таким, що не відбувся.

13 березня того ж року ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, переможцем якого із пропозицією 264,12 млн грн стало ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, однак він відмовився від купівлі порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу.

Подальші аукціони із продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту також не відбулися через відсутність учасників.

Про Білгород-Дністровський порт

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.