Україна почала імпорт картоплі з Європи
У вересні 2024 року Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.
За даними митної статистики, з 1 по 23 вересня 2024 року в Україну вже завезли перших три вантажівки картоплі, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Зокрема, 22 тонни картоплі вартістю $10,56 тис. надійшло з Литви, ще 42 тонни вартістю $20,16 – з Польщі.
За даними Державної митної служби (ДМС), загалом у період з січня по серпень 2024 року Україна імпортувала 15,36 тис. тонн картоплі вартістю $9,32 млн, експорт картоплі за цей період становив лише 760 тонн на суму $215 тис.
"Імпорт картоплі розпочався в зв’язку з підвищеною потребою у продовольчій картоплі серед місцевих оптових компаній та роздрібних мереж, а також спекуляцій щодо потенційного дефіциту якісної картоплі в поточному сезоні", – вважають аналітики проєкту.
Так, зараз ціни на картоплю в Україні активно зростають через високий попит на продовольчу картоплю, що додатково підживлюється чутками про нестачу якісної картоплі в нинішньому сезоні. Поганий врожай у 2024 році також сприяв підвищенню цін та зростанню попиту на імпорт картоплі.
Експерти EastFruit зазначають, що основними причинами імпорту картоплі стали зростання попиту через потреби армії, міграцію населення, а також скорочення локального виробництва в Україні. Дефіцит внутрішнього виробництва та великий попит на картоплю сприяли значному збільшенню імпорту.
Як повідомлялося, поганий врожай і зростання цін може призвести до зриву постачання картоплі за контрактами на харчування військовослужбовців ЗСУ.
Детальніше читайте у матеріалі: Чи лишиться українська армія без картоплі
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при Пороху картопля була!
...а при ЗЄлі грьобані шашлики 👿
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цибульного супуборщового набору. А зараз до весни картопля гривень по 100 буде, попомніть мій прогноз.
допанувалися ЗЄльоні до самого краю !
це ж бізнес по нашому, купувати у селян за безцінь продукцію.
картопля буде як гречка декілька років тому, делікатес
- Україна почала довгоочікуваний імпорт картоплі з ЄС
наша ситуація створена руками бариг минулого року.
Для того існує державний апарат, щоб забезпечувати продовольчу безпеку! То їх обов`язок, а фермери тут яким боком? Але ж хотіли, щоб па-пріколу, ну то які проблеми?
неврожай,то привезуть звідти,де
вродило...Дійсно,все залежить
від погоди.Я на дачі картоплю не
саджу,бо почва непридатна,треба
вносити багато перегною.
Взагалі,вирощувати овочі дууже
важко,це титанічний труд.То по
50 центів за кіло будемо купувати,
бо любимо картоплю.