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Новини
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Україна почала імпорт картоплі з Європи

картопля

У вересні 2024 року Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.

За даними митної статистики, з 1 по 23 вересня 2024 року в Україну вже завезли перших три вантажівки картоплі, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зокрема, 22 тонни картоплі вартістю $10,56 тис. надійшло з Литви, ще 42 тонни вартістю $20,16 – з Польщі.

За даними Державної митної служби (ДМС), загалом у період з січня по серпень 2024 року Україна імпортувала 15,36 тис. тонн картоплі вартістю $9,32 млн, експорт картоплі за цей період становив лише 760 тонн на суму $215 тис.

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"Імпорт картоплі розпочався в зв’язку з підвищеною потребою у продовольчій картоплі серед місцевих оптових компаній та роздрібних мереж, а також спекуляцій щодо потенційного дефіциту якісної картоплі в поточному сезоні", – вважають аналітики проєкту.

Так, зараз ціни на картоплю в Україні активно зростають через високий попит на продовольчу картоплю, що додатково підживлюється чутками про нестачу якісної картоплі в нинішньому сезоні. Поганий врожай у 2024 році також сприяв підвищенню цін та зростанню попиту на імпорт картоплі.

Експерти EastFruit зазначають, що основними причинами імпорту картоплі стали зростання попиту через потреби армії, міграцію населення, а також скорочення локального виробництва в Україні. Дефіцит внутрішнього виробництва та великий попит на картоплю сприяли значному збільшенню імпорту.

Як повідомлялося, поганий врожай і зростання цін може призвести до зриву постачання картоплі за контрактами на харчування військовослужбовців ЗСУ.

Детальніше читайте у матеріалі: Чи лишиться українська армія без картоплі

Автор: 

імпорт (2328) Польща (2437) продукти (740) урожай (520) ціни (3471)


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Топ коментарі
+19
Чергове антидосягнення простроченого режиму
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24.09.2024 20:14
+10
Це і залежності від регіону, не треба по своєму селі всю Україну судити. У нас в цьому році й пшениця непогано вродила і картопля, а на півдні - неврожай. До речі, картопля в цьому році хоч велика, але схильна до гниття та цвілі
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24.09.2024 20:40
+7
Раніше з Єгипту возили. Шо таке?
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24.09.2024 20:20
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Чергове антидосягнення простроченого режиму
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24.09.2024 20:14 Відповісти
це точно !

при Пороху картопля була!

...а при ЗЄлі грьобані шашлики 👿
.
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24.09.2024 20:42 Відповісти
При пороху цибуля здорожчала і весь нарід кричав про тотальне зубажіння, цибуля тоді була по 10-12 грн за кілограм навесні. Типу цибуля основний продукт харчування і мосечукча кожного дня перераховувала вартість цибульного супу борщового набору. А зараз до весни картопля гривень по 100 буде, попомніть мій прогноз.
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24.09.2024 21:16 Відповісти
ну якщо долар буде по 200 , то може і картопля по 100 стане , а так - он по базарах сітками продають по 20 грн за кг і черга не стоїть . Дійсно - не вродила , дійсно багато пошкодженої , але це не той час коли через картоплю бунти були , круп та макаронних виробів вище даху та й до того за прийнятними цінами , он сквирська гречана крупа весною була без малого не по сотні за кг , а зараз 34 чи 36 грн брав і чистити не потрібно як картоплю ))
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24.09.2024 21:54 Відповісти
по 28 вже
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25.09.2024 13:48 Відповісти
согодні повз продавців їхав , як була по 20 , так і залишилася , вони мабуть Цензора не переглядають (( P.S. Вже завезли цибулю , кажуть що херсонська , але не знаю на скільки правда цього року адже там поливу вже немає .....
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25.09.2024 13:57 Відповісти
Київ, базар, будній день, 25 дрібна, 28 крупніша.
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25.09.2024 14:44 Відповісти
Ну якщо київський базар - показник для усієї країни , тоді потрібно бігти на Бесарабку , там мабуть сьогодні вже по 200 знайти можна ((
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25.09.2024 16:06 Відповісти
Та яка там Бесарабка! звичайний базар спального, не дуже шикарного району.
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25.09.2024 21:49 Відповісти
Вочевидь ви по своєму зрозуміли мою відповідь тому поясню інакше , Київ - не вся Україна , ба , навіть у районних центрах Київщини овочі і фрукти трішки більше коштують аніж у інших областях . Щодо столиці ..... хочете трішки дешевше скупити городину - їдьте на оптовий ринок на об'їздній між Теремками та Вишневим
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25.09.2024 23:05 Відповісти
недощова погода. завязалось добре, бо на весні був хороший дощ. а вирости не дало, бо Зе дощу зажав.
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24.09.2024 21:43 Відповісти
вибачте, що пишу все з маленької букви, одна рука в гіпсі. в одеській області теж картопля не вродила.цієї осені була змушена купляти на зиму на оптовому базарі. тиждень тому оптова ціна була 23гр. кг.
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24.09.2024 22:21 Відповісти
Раніше з Єгипту возили. Шо таке?
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24.09.2024 20:20 Відповісти
і раніше, і зараз завозять молоду картоплю в березні, продають її максимум пару тижнів

допанувалися ЗЄльоні до самого краю !
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24.09.2024 20:44 Відповісти
Запитав в брата про врожай картоплі в селі, сказав що нормальний, навіть кращий ніж в минулому році. В селах хочуть картоплю за копійки брати, а продавати в кілька разів дорожче. А може, це схема така - туди фуру доларів, назад фуру картоплі.
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24.09.2024 20:29 Відповісти
десь є врожай а десь немає.
це ж бізнес по нашому, купувати у селян за безцінь продукцію.
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24.09.2024 20:34 Відповісти
Це і залежності від регіону, не треба по своєму селі всю Україну судити. У нас в цьому році й пшениця непогано вродила і картопля, а на півдні - неврожай. До речі, картопля в цьому році хоч велика, але схильна до гниття та цвілі
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24.09.2024 20:40 Відповісти
Доречі таки да..замовляю щотижня їдло до дому, і картоплі сітку. Так вона зовні така гарнюня, а розріжеш - пздц..
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24.09.2024 20:45 Відповісти
Та я ж кажу,ті це тільки вересень місяць. В тому році багато скаржилися на гнилу картоплю, що до весни не тримається, гниє, а в цьому році вона ще восени гнити починає. Спека, картопля перегрілася, особливо, якщо неглибоко була посаджена.
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24.09.2024 20:49 Відповісти
Та ж тема, привіз за базару сітку, а вона як чистиш, то якісь темні полоси, зараз поки не гниє, але як полежить, то точно почне.
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24.09.2024 21:18 Відповісти
зазвичай так було весною.
картопля буде як гречка декілька років тому, делікатес
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24.09.2024 21:22 Відповісти
Гречка і цукор це була така хитра схема ще при янику. Роздують, типу дорожає, нарід поведеться, розхапає, потім привозять вже дороге. Цукор стабільно дорожчав влітку, коли сезон закруток. Потім когось потурили зі схеми і це перестало бути.
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24.09.2024 21:27 Відповісти
винуватий Зеленський
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24.09.2024 21:45 Відповісти
Міністр аграрний ким призначений? - Отож
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25.09.2024 13:52 Відповісти
Так що, якщо не буде імпорту, то до весни ще подорожчає. В тому році, наприклад, в серпні-вересні картопля на ринку коштувала 8-10 грн., а взимку до 20 стрибнула. А зараз вона уже 20 коштує, хоча зазвичай, зразу після збору врожаю (плюс пару місяців потому) ціни падають.
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24.09.2024 20:46 Відповісти
Ви візміть 20 грн і сходіть до магазину сьогодні по щось інше аніж картоплю , а потім згадайте скільки того ж продукту минулого року за 10 можна було придбати (( Зараз як виходиш із гастроному, то думки лише про те як виживають ті у кого крім пенсії дуля в кишені , сумно за таких , а їх ой як багато ((
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24.09.2024 22:03 Відповісти
Ну, я конкретно говорю про картоплю, а не щось інше. Ну а так, враховуючи здорожчання електроенергії, часткове здорожчання пального, то ціни на агропродукцію ще досить непогано тримаються. А на картоплю дійсно неврожай, навіть якщо рясна та велика, то гниє ще з осені. А найбільше не вродив виноград, от де взагалі, хоч плач.
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24.09.2024 23:30 Відповісти
Це ж у якому селі ? У нас на Вінниччині урожай ну дууууже вже поганий.
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24.09.2024 21:29 Відповісти
На Волині.
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25.09.2024 01:35 Відповісти
Запитай у мене - якщо рання картопля була посаджена ( така як Рів'єра ) то дійсно врожай чудовий , але вона на зберігання не зовсім підходить , швидко псується , а пізні сорти у цьому році гарно зеленіли та пшиком завершилися , на такій самій площі минулого року накопали тонну , то цього року кілограмів 150 , половину викинути прийдеться - зверху нормальна , а в середині якісь смуги коричневі по всій бульбі ((
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24.09.2024 21:59 Відповісти
так буває коли аграріїв роблять дурнями і пропонують за врожай менше собівартості...Вони просто замість картоплі посіяли ріпак + неврожай і срака.
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24.09.2024 20:31 Відповісти
В Гамбурзі в "Netto" 10-кілограмовий мішок митої картоплі коштує 0.45 євро кг це 20,7 грн. за кілограм. І якось погода була така сама посушлива та не вплинула на кількість і на ціни. Ринок таки повинен контролюватися державою, нормальною державою.
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24.09.2024 20:32 Відповісти
- скажи щось по зеленськи, щоб описати 6 років однією фразою

- Україна почала довгоочікуваний імпорт картоплі з ЄС
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24.09.2024 20:39 Відповісти
Це нормально при глобалізації. У нас пшениця, звідти картопля. Так живе ЕС. Норвегія не намагається вино робит
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24.09.2024 20:39 Відповісти
ну порівняв звісно, це те саме якби Норвегія рибу з білорашки експортувала, а білорашка з Норвегії бульбу.
наша ситуація створена руками бариг минулого року.
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24.09.2024 20:52 Відповісти
Так картопля і буде з білорашки. З польською справкою.
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24.09.2024 21:14 Відповісти
нащо польська справка ? що важко загнати фуру до бульболяндії через польшу і назад, кордони ж відкриті.
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24.09.2024 21:17 Відповісти
Ця тенденція в Україні давно. Сіють 3-4 культури на 90 % сільгосп угідь; ріпак ,соняшник ,кукурудза соя. Чому так ,тому що спеціалісти з 95 кварталу у всих галузях народного господарства.
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24.09.2024 20:40 Відповісти
Та бо аграріям срати що будуть їсти українці. Їм важливо засадити подешевше і пустити на експорт подорожче. Соняшник, ріпак і тд. Через що і олія завжди в скаженні ціни, бо не цікаво її своїм продавати за дешево. А звичайний люд і з європи картоплю пожре в три дорога. Їсти всеодно хочеться, яка ціна буде за імпорину за таку й куплятимуть.
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24.09.2024 20:48 Відповісти
Аграрії, як і будь хто, зі своєї праці хочуть мати хоч якийсь зиск. А зелені менеджери хочуть щоб все їм було. От торік, коли за безцінь скуповували в наших фермерів пшеницю і завалили європейські ринки, чим викликали великий срач, мудрий наріт верещав, а то ж поляки! А полякам похрін! Вони за своє дбають, як і болгари. румуну чи будь хто. От і наші фермери, якщо їхня пшениця чи городина ніхрена не коштують то давайте ріпак, кукурудзу, а ви дебільний наріт, жеріть хоч сою.
Для того існує державний апарат, щоб забезпечувати продовольчу безпеку! То їх обов`язок, а фермери тут яким боком? Але ж хотіли, щоб па-пріколу, ну то які проблеми?
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24.09.2024 21:17 Відповісти
Я лише констатую факт. Мені не влом купити картоплю з ЄС чи олію по 65грн за усобшу пляшку в 800мл. Але смішно коли аграрії скиглять як вони економіку тримають і всю країну кормлять. Згадується скіглення даунбасят що вони нас всіх кормили. Ми не в європах де середній бізнес і купа малих господарств. У нас LNZ, Нібулон і тд. Сотні гектар в одних лапах. І думають вони тільки про заробіток. Ну знову ж, всі питання до регуляторів ринку. Поки в казну валить відсоток з експорту, всіх все влаштовує. А пенси якось виживуть. Їм не звикати.
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24.09.2024 23:14 Відповісти
Тобі любителю халяви аграрії щось винні? (діагноз совок головного мозку)
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24.09.2024 21:42 Відповісти
Читай відповідь вище. Мені від вас нічого і не треба. Поки вам гайки не прижали і мають з вас відсотки, все так як має бути.
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24.09.2024 23:17 Відповісти
"досіть скігліти, беріть лопату і садіть картоплю"
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24.09.2024 21:48 Відповісти
Прикольно) То їм ще й гроші мають давати щоб сіяти? Не думав що мій комент викличе скільки обурення. Але факт є фактом. Кожен женеться за баблом і все. Зроби дешевше продай дорожче. Ну воно й зрозуміло. І впринципі я не пред'являв нікому нічого. Але перші спекулі серед всих інших і накинулися))) Заробляйте собі на здоров'я, женіть все на експорт. Тільки не розказуйте що ви всю країну кормите))) Бо виходить що країну кормлять будь які аграрії, тільки не українські. 80% овочів в магазинах імпортні.
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25.09.2024 08:08 Відповісти
наступного року почнемо імпорт пшениці.... запомнітє єтот твіт
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24.09.2024 20:57 Відповісти
І хтось на цензорі напише "це нормально при глобалізації. Вони нам пшеницю, а ми їм останні гроші, бо сальдо негативне"
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24.09.2024 21:27 Відповісти
вони мабуть пропустили на цьому ресурсі акурат сьогодні були виражені думки іспанських та болгарських фермерів щодо українського зерна і яєць. я в цих статтях не зауважив нічого про "нормальність глобалізації"
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24.09.2024 23:03 Відповісти
Три фури завезли???Зрада!!!
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24.09.2024 20:59 Відповісти
Заспокойся, то лише початок. далі буде...
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24.09.2024 21:08 Відповісти
Перекривай кордон!
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24.09.2024 21:29 Відповісти
Всрався? Молодець. Біжи в ОПу, там цукерку дадуть. Але штани випери, бо ж запах
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24.09.2024 21:32 Відповісти
Якщо чуєш запах ,то він хоч від тебе,або хтось коло тебе смердить!
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25.09.2024 19:48 Відповісти
Своє гімно нікому не смердить. В штани заглянь, здивуєшся, напевно...
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25.09.2024 20:11 Відповісти
Та ти москаль,бо їм не смердить!
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25.09.2024 20:45 Відповісти
звичайно, навіщо саджати, вирощувати, збирати - коли можна купити )) це так по-зеленому
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24.09.2024 21:09 Відповісти
у вересні, дійсно що тут такого
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24.09.2024 21:19 Відповісти
Ні, коли молоду в березні з Єгипту, то зрозуміло. Але щоб у вересні імпортувати?! То ж як треба догосподаруватись! А що, заброньовані циркачі і марахфонщики картоплі не вирощують? Бо ж трактористів-комбайнерів ТЦК підібрало, залишились циркачі, квартальщики, стендапери і всіляка подібна нечисть. А картопля де?!
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24.09.2024 21:07 Відповісти
Я вважав ганьбою польське сало, а це - не має опису.
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24.09.2024 21:10 Відповісти
Це піздець взагалі то.
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24.09.2024 21:13 Відповісти
Мій тато казав : Україна велика - десь
неврожай,то привезуть звідти,де
вродило...Дійсно,все залежить
від погоди.Я на дачі картоплю не
саджу,бо почва непридатна,треба
вносити багато перегною.
Взагалі,вирощувати овочі дууже
важко,це титанічний труд.То по
50 центів за кіло будемо купувати,
бо любимо картоплю.
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24.09.2024 21:15 Відповісти
Треба було заходити до бульбашiв замiсть Курська 😂
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24.09.2024 21:56 Відповісти
Картоплі в селі є. У того,хто її садить і обробляє.Просто минули ті часи,коли селяни майже задарма продавали надлишки овочів і фруктів.
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24.09.2024 22:08 Відповісти
курва, велика аграрна держава...
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24.09.2024 22:41 Відповісти
Як почнуть зерно купувати - виносьте їх
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25.09.2024 10:20 Відповісти

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