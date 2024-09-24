Україна почала імпорт картоплі з Європи

У вересні 2024 року Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.

За даними митної статистики, з 1 по 23 вересня 2024 року в Україну вже завезли перших три вантажівки картоплі, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зокрема, 22 тонни картоплі вартістю $10,56 тис. надійшло з Литви, ще 42 тонни вартістю $20,16 – з Польщі.

За даними Державної митної служби (ДМС), загалом у період з січня по серпень 2024 року Україна імпортувала 15,36 тис. тонн картоплі вартістю $9,32 млн, експорт картоплі за цей період становив лише 760 тонн на суму $215 тис.

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"Імпорт картоплі розпочався в зв’язку з підвищеною потребою у продовольчій картоплі серед місцевих оптових компаній та роздрібних мереж, а також спекуляцій щодо потенційного дефіциту якісної картоплі в поточному сезоні", – вважають аналітики проєкту.

Так, зараз ціни на картоплю в Україні активно зростають через високий попит на продовольчу картоплю, що додатково підживлюється чутками про нестачу якісної картоплі в нинішньому сезоні. Поганий врожай у 2024 році також сприяв підвищенню цін та зростанню попиту на імпорт картоплі.

Експерти EastFruit зазначають, що основними причинами імпорту картоплі стали зростання попиту через потреби армії, міграцію населення, а також скорочення локального виробництва в Україні. Дефіцит внутрішнього виробництва та великий попит на картоплю сприяли значному збільшенню імпорту.

Як повідомлялося, поганий врожай і зростання цін може призвести до зриву постачання картоплі за контрактами на харчування військовослужбовців ЗСУ.

Детальніше читайте у матеріалі: Чи лишиться українська армія без картоплі