"Без зайвого шуму": Apple таємно видалила 60 VPN-додатків із російського App Store

Компанія Apple видалила 98 VPN-додатків із російського магазину мобільних додатків App Store.

Про це йдеться в дослідженні проєкту GreatFire, пише російське видання Роскомсвобода.

Як зазначається, дослідження провели за допомогою платформи App Store Monitor, яка відстежує доступність програм у різних країнах.

"Незважаючи на те, що Роскомнагляд офіційно заявив про блокування на його вимогу в App Store 25 VPN-додатків, дослідження виявило, що Apple "без зайвого шуму" прибрала майже 60 VPN-додатків з початку липня по 18 вересня 2024 року року, довівши загальну кількість недоступних VPN додатків до 98", – йдеться в публікації.

Більше 20% протестованих VPN-додатків були заблоковані без публічних повідомлень.

Мета дослідження полягала в тому, щоб перевірити твердження Роскомнагляду про те, що регулятор розпорядився прибрати 25 VPN-додатків із App Store. Також було необхідно оцінити масштаби блокування VPN з боку російської влади, визначити кількість заблокованих VPN та ступінь їхньої недоступності в російському App Store.

На початку липня стало відомо, що Apple видалила з російського сегмента App Store чотири VPN-сервіси: Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN та NordVPN.

У вересні повідомлялося, що Роскомнагляд збирається витратити понад $427 млн на боротьбу з VPN.

Перед тим повідомлялося, що в Росії після уповільнення YouTube злетіли продажі Wi-Fi-роутерів з VPN-сервісами. Так, у першій половині серпня продаж подібних пристроїв зріс на 40% порівняно з кінцем липня.

До цього російські користувачі зіткнулися з проблемами в роботі кількох популярних VPN-сервісів після уповільнення відеохостингу YouTube в Росії.