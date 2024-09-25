СБУ викрила мережу конвертаційних центрів забороненої системи Webmoney: обшуки провели у 10 областях. ФОТО

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки (БЕБ) ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.

За даними правоохоронців, частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в Україні, повідомляють пресцентр СБУ та пресслужба БЕБ.

У межах розслідування справи провели 14 обшуків в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій Запоріжській областях. Під час обшуків вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

За даними слідства, учасники "схеми" нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з РФ, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.

"У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій "відсоток". Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення", – уточнили у пресцентрі СБУ.

Наразі 12 фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Як повідомлялося, один з найпопулярніших на той час серед українців сервісів онлайн-розрахунків WebMoney було заблоковано наприкінці травня 2018 року. Компанія потрапила під антиросійські санкції Ради нацбезпеки та оборони (РНБО). Список санкційних компаній було затверджено президентом Петром Порошенко.