В Україні різко зросли ціни на капусту. У чому причина?

Від початку тижня в Україні почали різко підвищуватися ціни на білокачанну капусту.

Сьогодні фермери з основних регіонів виробництва пропонують білокачанну капусту до продажу в діапазоні 18-25 грн за кілограм ($0,44-0,60/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Сьогодні український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація даної продукції середніх сортів вже завершилася, а до продажів пізніх сортів приступили лише поодинокі господарства. Таким чином, обмежена пропозиція в умовах активної торгівлі стимулює зростання цін у цьому сегменті ринку", – пояснюють експерти.

Водночас вони звертають увагу, що виробники пропонують широкий діапазон цін на продукцію, залежно від якості овочів. При цьому на капусту у різних цінових сегментах зберігається попит, стверджують продавці.

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За оцінками аналітиків, наразі білокачанна капуста в Україні коштує вже в середньому в 3,3 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку не виключають подальшого зростання цін наступного тижня.

Однак уже через тиждень-другий фермери прогнозують істотне зниження ціни, коли на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів.

Як повідомлялося, з початку тижня початку в Україні також почала дорожчати цибуля.