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Новини
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В Україні різко зросли ціни на капусту. У чому причина?

капуста

Від початку тижня в Україні почали різко підвищуватися ціни на білокачанну капусту.

Сьогодні фермери з основних регіонів виробництва пропонують білокачанну капусту до продажу в діапазоні 18-25 грн за кілограм ($0,44-0,60/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Сьогодні український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація даної продукції середніх сортів вже завершилася, а до продажів пізніх сортів приступили лише поодинокі господарства. Таким чином, обмежена пропозиція в умовах активної торгівлі стимулює зростання цін у цьому сегменті ринку", – пояснюють експерти.

Водночас вони звертають увагу, що виробники пропонують широкий діапазон цін на продукцію, залежно від якості овочів. При цьому на капусту у різних цінових сегментах зберігається попит, стверджують продавці.

Читайте також: Україна почала імпорт картоплі з Європи

За оцінками аналітиків, наразі білокачанна капуста в Україні коштує вже в середньому в 3,3 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку не виключають подальшого зростання цін наступного тижня.

Однак уже через тиждень-другий фермери прогнозують істотне зниження ціни, коли на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів.

Як повідомлялося, з початку тижня початку в Україні також почала дорожчати цибуля.

Автор: 

продукти (742) ціни (3478)


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Топ коментарі
+6
Одним із найголовніших обов`язків держави (президента, кабміну, ВР) є продовольча безпека населення. Але про таке в трускавецькій академії чомусь скромно промовчали...
От і маємо, у вересні імпорт картоплі, капусту по 20... Херня я вам скажу малята. Якась така хренова херня...
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25.09.2024 20:17
+5
Причина-тупа і недалекоглядна політика уряду урядів щодо села.Минули ті часи і покоління,коли в селах горбатились і продавали надлишки продукції за безцінь. Зараз вирощують в основному для себе.В потенційно аграрній державі молодь хоче бути блогерами і тіктокерами...
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25.09.2024 21:06
+4
І яка ж причина? Ніяк не нажеруться, грошей все мало, мало!
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25.09.2024 20:11
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І яка ж причина? Ніяк не нажеруться, грошей все мало, мало!
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25.09.2024 20:11 Відповісти
Причина-тупа і недалекоглядна політика уряду урядів щодо села.Минули ті часи і покоління,коли в селах горбатились і продавали надлишки продукції за безцінь. Зараз вирощують в основному для себе.В потенційно аграрній державі молодь хоче бути блогерами і тіктокерами...
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25.09.2024 21:06 Відповісти
Згідна , були помилки і раніше, але тільки при Зелі йде планомірне знищення економіки України . Вороги керують державою . На солі- Дермак. Гетьманцев агент ФСБ . Покорайтесь в біографії. Чому знімають толкових начальників бригад ? Чому збираються підвищити зараз податки ? Щоб все довалити .
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26.09.2024 08:28 Відповісти
Вирощуй ту капусту сам собі - і нажерешся , і гроші зекономиш , і поже 3.14здіти перестанеш .
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25.09.2024 21:29 Відповісти
Оптовий перекуп спекулянт виліз. У фермера купив капусту за безцінь, а мережі супермаркетів продав втридорога. А тут на форумі плачеш про недостатній прибуток. Про те, як важко вирощувати капусту на полях, вей-вей. Ти її вирощуєш?
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28.09.2024 08:07 Відповісти
Для себе вирощую , і білокачанну і цвітну , бо так хоч знаєш скільки і чого у ту капусту попало . Цього року , телепню, з капустою повна засада , врожай лише там, де полив був і де її безперевно хімпрепаратами обробляли , тому "смачної" тобі дешевої капусти , злидню .
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28.09.2024 12:49 Відповісти
Приїдь посієш , потім розсаду посадиш потягаєш відра на поле щоб розсаду полити . Потім покропиш її від білокрилки (не кожний яд її ще і знищить). Посапаєш . А тоді приїдеш на поле а якась блд уже і пробу зняла . Та й зароби
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25.09.2024 21:41 Відповісти
Дійсно, усім відомо, що капуста росте під впливом електроенергії, яка подорожчала. Треба терміново піднімати ціни. Що там ще? На сусідньому полі хитрожопий упир взяв підняв ціну, бо йому так хочеться, то й ти піднімеш, ти що- гірший чи менш хитрожопий?
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28.09.2024 08:11 Відповісти
Оле ню , піди подивися почім соляра запчастини добрива . Для прикладу картоплекопалка однорядна 40 тисяч , диски 1,5метра 40 тисяч+- різниця в доставці . Виорати город 50-70 гривень за сотку. А тоді будеш киздякати .
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28.09.2024 13:56 Відповісти
Правильно, спекулянте: під приводом підвищення цін на соляру-запчастини-добрива можна підняти ціну. А давай-но, підніми на 300%, слабо?
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28.09.2024 16:29 Відповісти
Оленю , ти відстав від стада . Я після того як почали отакі лодарі як ти казати що " дешевше купити ніж із нею ( картоплею капустоюі т. п. ) морочитися перестав на продаж садити . Тільки для себе а залишки свиням . А свинку зарізав і продав . Ато хитрожопі блд позвикали на чужому юух в рай їхати . Їдь в село вирости і продавай хоч за золото . Ато сидить там киздить дармоїд
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30.09.2024 14:39 Відповісти
''Порох' винний)
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25.09.2024 20:12 Відповісти
Та канєшга. А хто ще?
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26.09.2024 08:29 Відповісти
В этом году белокрылка просто жесть,даже кабачки с огурцами ушатала.
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25.09.2024 20:14 Відповісти
Одним із найголовніших обов`язків держави (президента, кабміну, ВР) є продовольча безпека населення. Але про таке в трускавецькій академії чомусь скромно промовчали...
От і маємо, у вересні імпорт картоплі, капусту по 20... Херня я вам скажу малята. Якась така хренова херня...
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25.09.2024 20:17 Відповісти
поверніть Пахла aka Азаров. Він фахівець зі зниження ціни на капусту
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25.09.2024 20:18 Відповісти
Теж про нього згадав.

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25.09.2024 21:46 Відповісти
До речі, перший уряд Януковича був досить професійний. Поки Саша - стоматолог не взяв верх у сім'ї . Чиновники при Януковичі були на порядок грамотніше, а зараз молоде покоління навіть пише з помилками , у всіх - Трускавецька освіта .
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26.09.2024 08:33 Відповісти
Село в Україні вбили в прямому і переносному значенні!
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25.09.2024 20:19 Відповісти
Нажаль так і є. Є круті приклади розвитку громад. Але вони поки що одиночні і непопулярні. Монополістам це не цікаво і шкідливо. Хоча можна було б зайняти хоча б внутрішній ринок поки дехто на експорті пику набиває. Але краще картопля з ЄС і часник з китаю ніж давати людям можливість розвиватися.
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25.09.2024 20:27 Відповісти
Які в дідька круті приклади розвитку громад ? Останнім часом ті громади перетворилися в удільні князівства на очільників яких немає ні суду , ні слідства . Бюджети місцеві безбожно дерибаняться на фоні відтермінування виборів та пасивності населення тих громад у яких працездатні або на фронті або в Європі та Канаді , а дідам та бабам все вже попідпеніс та повагіні (( Ну а щодо внутрішнього ринку , то він без громад формується , цього року просто погода трішки цьому заважає , таке іноді буває , не вперше і не востаннє . Яскравий приклад - "золоті" кавуни у 2022 і скільки їх і досі у 2024 за копійчаними цінами
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25.09.2024 21:37 Відповісти
Ага , децентралізація срана .Зробили на селі феодалізм ХХ| століття.
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25.09.2024 21:49 Відповісти
Вони вбивають село, не задумуючись ! Крім думки, де ще вкрасти , жодних інших думок у нашого президента Дермака нема .
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26.09.2024 08:35 Відповісти
зеленяве підняло ціни на енергоносії, а тепер, і чого ж то ціни на продукти полізли до гори? Така собі "несподіванка"...
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25.09.2024 20:24 Відповісти
Мова не про "всі продукти" , а про деякі овочі , яким не ціни на енергоносії у цьому році на заваді , а погодні умови . Якби ви були сільским жителем , то бачили б що з огородиною у цьому році творилося навіть там де полив був , що овочі- грона винограду від спеки попеклися .
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25.09.2024 21:40 Відповісти
Їм до села як до неба рачки😄
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25.09.2024 21:46 Відповісти
А хіба зелену владу не попереджала опозиція, що підвищення акцизів на пальне потягне здорощення усього?
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25.09.2024 20:29 Відповісти
Ну и нах. вам та капуста. Пускай ее сами жрут как и картошку по 22 грн. Наедайтесь гречки пока не подорожала
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25.09.2024 20:46 Відповісти
А то у нас если что то дешевое так оно нахрен никому не нужно и о нем никто даже не говорит. А как только что то подорожает так все сразу бегут выпучив глаза набирать по самые помидоры даже если оно им и не нужно было. Особенно когда журнашлюхи ажиотажа добавят.
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25.09.2024 20:50 Відповісти
Козлов просто много
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25.09.2024 21:12 Відповісти

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