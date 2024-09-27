Експортно-кредитна агенція Польщі вперше застрахувала польські інвестиції в Україні

Експортно-кредитна агенція Польщі KUKE вперше застрахувала виробничий комплекс польської компанії в Україні.

Вартість застрахованого обʼєкта перевищує $45 млн, повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

Це перша співпраця між KUKE та агенцією з гарантування інвестицій Групи Світового банку MIGA після підписання меморандуму про взаєморозуміння на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні, зазначають у міністерстві.

Страхування політичних ризиків, надане MIGA та перестраховане KUKE, покриває потенційні втрати, зокрема, пов’язані з ризиками війни.

Для KUKE це перша перестрахувальна операція щодо політичних ризиків, пов’язаних з іноземними прямими інвестиціями в Україну, здійснена для інвестора. У Мінекономіки не уточнили, які саме польські інвестиції застраховано.

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У міністерстві нагадали, що Меморандум про взаєморозуміння між MIGA та KUKE підписаний на Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні забезпечив основу для співпраці в межах проєктів через спільне страхування, паралельне страхування та перестрахування.

"Ця угода відображає зусилля Польщі у підтримці відбудови України та стратегію MIGA щодо співпраці з державними страховими організаціями у страхуванні від політичних та воєнних ризиків. MIGA надає страхування від ризиків в Україні, забезпечивши понад $215 млн страхового покриття з моменту повномасштабного вторгнення", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України завершив розробку концепції механізму страхування військових ризиків, вона вже узгоджена з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Концепція та механізм передбачають обов'язкове страхування воєнних ризиків для певних проєктів об'єктів.