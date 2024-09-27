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Новини
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Європа може зіткнутися з дефіцитом газу взимку, – Rystad Energy

газ,євросоюз

Уже взимку Європа може зіткнутися з величезним дефіцитом природного газу через порушення графіків технічного обслуговування газових платформ і трубопроводів у Норвегії.

Як пише The Telegraph, дефіцит у 66 млн кубічних метрів на день, прогнозований аналітиками провідної європейської консалтингової компанії в енерегетичному секторі Rystad Energy, становить майже третину щоденного споживання Великої Британії, передає enkorr.

Зазначається, що прогноз надійшов у важкий момент, адже впродовж наступних двох тижнів у Великій Британії з Європою очікується низька температура, що призведе до різкого зростання попиту на газ і раннього початку опалювального сезону.

Якщо дефіцит збережеться, це врешті-решт може означати підвищення цін для споживачів, що вплине на рішення, ухвалені під час визначення наступного обмеження ціни у Великій Британії.

У Rystad кажуть, що норвезький державний оператор трубопроводів Gassco повідомив про затримки, оскільки кілька родовищ і переробних заводів намагалися припинити планове обслуговування або повідомляли про незаплановані збої.

Тим часом Європа також продовжує відчувати зменшення потоків газу з Алжиру, в основному через планове технічне обслуговування трубопроводу Medgaz до 27 вересня.

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Такі проблеми можуть ускладнитися розв’язаною РФ повномасштабною війною в Україні.

У заяві Rystad йдеться про те, що "заявлені російські наступи в Курській області перемістилися в межах 10 км від газокомпресорної станції Суджа, яка перекачує газ з Росії в Європу, додаючи ризик пошкодження й збоїв у постачанні".

Шторми у Мексиканській затоці також негативно впливають на поставки скрапленого природного газу, зазначили у Rystad: "Щодо додаткової невизначеності газові ринки в США залишаються на межі через ураган "Хелен".

Синоптики кажуть, що температури, значно нижчі від довгострокових середніх сезонних значень, вразять Північну й Центральну Європу з цих вихідних.

Як повідомлялося, у Єврокомісії заявиили, що ЄС готовий до повного припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Автор: 

газ (7945) Європа (578)


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Хай не переживають. Зєрмачня вже має готовий схематоз і по газу. Будуть транзитувати кацапський газ, як європейський! Кремль не поскупився на відкати.
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27.09.2024 14:52 Відповісти
почалося кацапська пропоганда в дії
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27.09.2024 14:57 Відповісти
Норвежська Ванга на гроші Газпрому. І приморозки. і шторми і Курськ - все до купи. Не вистачає лише прибульців та Тунгуського метеоріту
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27.09.2024 15:15 Відповісти
десь тут вже стирчать вуха меркельші
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27.09.2024 16:04 Відповісти
Ось і доказ того, що Європа не поступиться ніколи і ніякими інтересами, коли це буде стосуватися можливого дискомфорту європейців, бо їм до сих пір не зрозуміло, що Путін вибудовував всю цю систему енергозалежності по світу і, особливо, в Європі саме для того, щоб ніхто з цієї пастки не вирвався і виходить, що поки що у європейців не дуже виходить з диверсифікацією і енергонезалежністю. Ось чому немає дозволів для України на далекобійні ракети та враження цілей вглибині РФ, бо есколація конфлікту може нашкодити нашим союзникам і ще більше розгнівати Путіна, навіть нафту для Угорщини не змогли зупинити, бо це теж все розглядається в єдиній системі деескалації. На жаль, все більше надії на самих себе, хоча з іншої сторони, європейці повинні зрозуміти, що в іншому випадку берлінська стіна буде відмурована дуже швидко і розташування якихось баз РФ на Кубі, Венесуелі чи Нікарагуа неминуче. Чисто по-людськи наші претензії в очах європейців виглядають дивно, але хіба не дивним виглядають в 21-столітті в самому центрі Європи відкриті наміри найбільшої країни світу варварськими методами знищити всіх українців і все українське.
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27.09.2024 17:29 Відповісти

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