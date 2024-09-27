Без ринку ЄС: "Газпром" хоче експортувати російський газ в Африку

Російський "Газпром" розглядає Африку як точку зростання для розвитку майбутніх поставок і прогнозує тренд на скорочення споживання в Європі протягом найближчих кількох років.

Про це заявив сказав глава "Газпром експорту" Дмітрій Хандога, передає The Moscow Times.

"Ми не можемо не шукати нових точок зростання, і такою точкою зростання є Африканський континент", – сказав Хандога.

Він зазначив, що "Газпром" розглядає Африку як ринок збуту, зокрема скрапленого природного газу, і як точку застосування досвіду компанії в доведенні газу до кінцевого споживача.

Проблеми "Газпрому"

Раніше повідомлялося, що "Газпром" вилетів із топ-100 найбільших компаній Росії за прибутками, хоча торік він очолював цей рейтинг.

Вперше за 25 років "Газпром" закрив 2023 рік зі збитком у розмірі 629 млрд руб., тоді як роком раніше його прибуток становив 1,23 трлн руб.

Основною причиною збитків "Газпрому" стало різке зниження видобутку газу та постачання до Європи, викликане санкціями, накладеними на Росію через повномасштабний напад на Україну.

2023 року видобуток газу компанією скоротився до 404 млрд кубометрів – це мінімальний рівень з 1990 року. Обсяг поставок за кордон склав лише 69 млрд кубометрів, що стало найнижчим показником із 1985 року.

До Європи було експортовано лише 28 млрд кубометрів газу, що відповідає рівню кінця 1970-х років.

Частка "Газпрому" на європейському ринку знизилася втричі – з 45% до 15%.

13 вересня стало відомо, що один із останніх великих клієнтів "Газпрому" в Євросоюзі – австрійська компанія Wien Energy GmbH – оголосила про повне припинення закупівель російського газу з 2025 року.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Згодом стало відомо, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.