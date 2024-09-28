В Україні дорожчають огірки. Ціни вже вдвічі перевищили торішні

Виробники тепличних огірків в Україні підняли ціни на свою продукцію. Наразі комбінати декларують ціни в межах 45-60 грн/кг ($1,09-1,46/кг), що на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами операторів ринку, підвищувальний ціновий тренд продиктований одразу кількома факторами.

Насамперед підвищення цін є наслідком доволі обмеженої пропозиції огірка на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту в продаж уже практично не надходить. Крім того, до збирання врожаю огірків другого обороту поки що приступили не всі тепличні комбінати, а вибірки в них доволі невеликі через прохолодну та похмуру погоду.

Як результат, сьогодні тепличні огірки на ринку України коштують вже в середньому у 2 рази дорожче, ніж в аналогічний торішній період.

При цьому багато гравців ринку не виключають подальшого подорожчання цієї продукції через активний попит.

Як повідомлялося, цього тижня почали різко підвищуватися ціни на білокачанну капусту. Наразі вона коштує в середньому в 3,3 раза дорожче, ніж торік.