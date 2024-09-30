Росія б’є по енергетиці: Міненерго повідомило про знеструмлення в шести областях

Упродовж минулої доби, 29 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Запорізькій області внаслідок падіння уламків БПЛА на підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишились 1212 абонентів.

На Харківщині внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

У Донецькій області через бойові дії вимикалась повітряна лінія, але споживачі не знеструмлювались.

Водночас унаслідок негоди наразі знеструмлено 45 населених пунктів у Хмельницькій області та 11 населених пунктів у Чернівецькій області.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 27 441 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок 30 вересня залишаються частково або повністю знеструмленими 484 населених пункти.

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Нагадаємо, "Укренерго" самостійно замовляло будівництво антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об'єкті. Вона має захищати обладнання від уламків дронів та ракет. Зараз будують другий рівень захисту, який має захищати від влучання дронів.