"Не треба тішити себе ілюзіями": Гетманцев не вірить, що у Росії закінчаться гроші на війну

Росія навчилася обходити запроваджені країнами Заходу санкції і зможе фінансувати загарбницьку війну проти України ще довго.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив у інтерв’ю Українським новинам.

"Не треба тішити себе ілюзіями і розраховувати на те, що Росія готова завтра впасти у зв'язку з тим, що не матиме фінансів. Фінанси є. У них дуже серйозна ресурсна подушка, яка здатна втримувати їх ще досить довго", – сказав Гетманцев.

Він зауважив, що Росія навчилася обходити запроваджені щодо неї санкції, а заплановані доходи федерального бюджету РФ на цей рік (35,1 трлн рублів) на 20% більші, ніж минулого року.

"Санкції, які ускладнили життя РФ, не виявилися смертельними чи пекельними. Залишається безліч каналів обходу цих санкцій. Власне, Росія заробляє надприбутки на нафті, яка "потекла" до Китаю та Індії... "Росатом" продовжує заробляти великі гроші на проєктах у всьому світі", – розповів очільник податкового комітету Ради.

Гетманцев уточнив, що за 8 місяців 2024 року профіцит рахунку поточних операцій РФ зріс до $40,5 млрд, порівняно із $29 млрд за аналогічний період минулого року.

"Вони заробляють ще більше, ніж минулого року. Торговельний баланс склав $86,4 млрд проти $74,7 мільярда минулого року... Одні тільки нафтогазові доходи російського бюджету у 2024 році мають скласти 11 трлн рублів, покривши всі витрати на війну з запасом. Тобто, ще раз, вони за першу половину витратили 5,3 трлн рублів, а за рік від вуглеводнів вони зароблять 11 трлн рублів", – зауважив депутат.

Він додав, що проєкт федерального бюджету РФ на 2025 рік передбачає збільшення видатків на війну до 13,2 трлн рублів ($142 млрд). Покрити додаткові видатки планують за рахунок підвищення податків.

"Ми розуміємо, що будь-які санкції, будь-які втрати, будь-які видатки на війну не є настільки болючими, щоб змусити Москву відмовитися від війни", – наголосив Гетманцев.

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Як повідомлялося, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія хотіла б завершити війну до кінця 2025 – початку 2026 року своєю перемогою, оскільки з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці та виникне потреба мобілізації, яка може підірвати соціально-політичну ситуацію.

"Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим, до речі, пов’язано багато процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти у цей період так, як би їм хотілося", – сказав Буданов на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 13−14 вересня.