Експорт IT-послуг з України впав до мінімуму від початку великої війни
Експорт IT-послуг з України у серпні 2024 року становив $507 млн, що на $38 млн або на 6,97% менше, ніж у липні ($545 млн).
Це найнижчий показник з початку року, свідчать дані Національного банку України, передає галузеве видання AIN.UA.
Це також мінімальне значення з початку повномасштабного вторгнення РФ, попередній мінімум було зафіксовано у січні 2024 року – $508 млн.
При цьому експорт ІТ-послуг забезпечив приблизно 37% загального експорту з України у серпні 2024 році, який становив $1,37 млрд.
Загалом за всім місяців 2024 року обсяг експорту IT-послуг з України Нацбанк оцінив у $4,26 млрд. За аналогічний період у 2023 році він становив $4,5 млрд.
Основними країнами-партнерами України у експорті ІТ-послуг залишаються США, Велика Британія, Мальта, Кіпр та Ізраїль.
Що відбувається в українському ІТ-секторі?
За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.
Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
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Багато їздив за кордон, бо потрібно було напряму спілкуватися з замовником, зараз тебе ніхто не випусти, ти не дмитрук!
7% це тільки початок.
весь зброд сосущий из бюджета деньги - отправлен защищать свою дойную корову
Шось я багато пишу... Повторю запитання - ЯК МЕНІ СПИСАТИСЯ? Я дуже хочу додому, але як? Може я якийсь тупий, і усі нормальні ІТшники собі кайфують? Нажаль, я знаю дуже мало тих хто зміг списатися, їх практично немає. Із кола моїх знайомих люди або якось перетнули, або тримтять і зайвий раз на вулицю не ходять, а багатьох уже спіймали і утилізували (бо посилка на фронт в штурмові бригади людини яка не вміє воювати, н енадавши підготовки то злочин рівносильний убивству).
Кто толковіший їде в Болгарію або ще якісь країни де життя комфортне по вартості, але зареєстровані в Україні тому що податки були нижчі. Зараз якщо змінять у нас оподаткування то і туди переведуть реєстрацію.
Падіння в всіх галузях
Війна ***** !
і буде й дедалі зменшуватись
сейчас нужны Embedded-разработчики, на которых в Украине спроса никогда не было до войны.