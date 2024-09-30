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Новини
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Експорт IT-послуг з України впав до мінімуму від початку великої війни

компьютер,жінки

Експорт IT-послуг з України у серпні 2024 року становив $507 млн, що на $38 млн або на 6,97% менше, ніж у липні ($545 млн).

Це найнижчий показник з початку року, свідчать дані Національного банку України, передає галузеве видання AIN.UA.

Це також мінімальне значення з початку повномасштабного вторгнення РФ, попередній мінімум було зафіксовано у січні 2024 року – $508 млн.

При цьому експорт ІТ-послуг забезпечив приблизно 37% загального експорту з України у серпні 2024 році, який становив $1,37 млрд.

Загалом за всім місяців 2024 року обсяг експорту IT-послуг з України Нацбанк оцінив у $4,26 млрд. За аналогічний період у 2023 році він становив $4,5 млрд.

Основними країнами-партнерами України у експорті ІТ-послуг залишаються США, Велика Британія, Мальта, Кіпр та Ізраїль.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

Автор: 

НБУ (9308) експорт (3836) IT-індустрія (323) ІТ-індустрія (547)


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Топ коментарі
+21
Ну хто буде наймати dev з укр, якщо завтра його мобілізують?
Багато їздив за кордон, бо потрібно було напряму спілкуватися з замовником, зараз тебе ніхто не випусти, ти не дмитрук!
7% це тільки початок.
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30.09.2024 19:35
+12
Треба ще більше підвищити податки, якщо корову більше доїти - вона буде давати більше молока.
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30.09.2024 20:04
+11
А ті хто не зміг - їх відловлюють на вулицях бусіки сервісних центрів. Мого колегу недавно спіймали, і навіть в інженерні війська не пустили, суворо на убій штурмовиком на передок без підготовки. На телдефон не відповідає уже місяць... і ми от думаємо... чи живий ще? Так переможемо!
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30.09.2024 20:34
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Ну хто буде наймати dev з укр, якщо завтра його мобілізують?
Багато їздив за кордон, бо потрібно було напряму спілкуватися з замовником, зараз тебе ніхто не випусти, ти не дмитрук!
7% це тільки початок.
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30.09.2024 19:35 Відповісти
Хто буде займатися розробкою в Україні поки тут Шапітолій з гетманцевими?
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30.09.2024 21:02 Відповісти
по уму, все работники отраслей, приносящих стране валюту, должны были быть забронированны автоматом!
весь зброд сосущий из бюджета деньги - отправлен защищать свою дойную корову
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01.10.2024 09:33 Відповісти
Так по закону так все і працює, саме тому не вводять стан війни.
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01.10.2024 13:49 Відповісти
Не знаю таких що не списались та не мають права виїзду, джуни хіба, але там жінок конкурс великий
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30.09.2024 22:49 Відповісти
Ну, я Senior, перші півтора роки чесно спостерігав, зараз перетнув як міг, зате вибрався з концтабору. Дуже би хотів списатися чи якось отримати гарантію що мене не спіймають гопники Зе десь на дорозі. Хочу жити в Україні! Але як??? Ну, давить мене жаба давати 12-15к (розцінки рік тому у мому місті на західній) за папір який нічого не гарантує і вообше не факт що дадуть, і, якщо дадуть, то не факт що за 6 місяців його не аннулюють, чи скажуть що усім знову треба пройти ВЛК (а це буде, адже шапіто заробляє гроші, вони будуть стригти і стригти, і знову по кругу, ті білі папери що виписані до війни не визнають). То як? Легального способу немає, закони не діють, а маючи одразу кілька підстав на списання тупо купувати це просто дикість, я за таке не хочу боротися, це, робиться цілеспрямовано на деморалізацію ЗСУ з метою подальшої здачі територій, інакше я ніяк не поясню ці методи, це усе що відбувається це нонсенс.

Шось я багато пишу... Повторю запитання - ЯК МЕНІ СПИСАТИСЯ? Я дуже хочу додому, але як? Може я якийсь тупий, і усі нормальні ІТшники собі кайфують? Нажаль, я знаю дуже мало тих хто зміг списатися, їх практично немає. Із кола моїх знайомих люди або якось перетнули, або тримтять і зайвий раз на вулицю не ходять, а багатьох уже спіймали і утилізували (бо посилка на фронт в штурмові бригади людини яка не вміє воювати, н енадавши підготовки то злочин рівносильний убивству).
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01.10.2024 00:15 Відповісти
Служил бы срочку то подготовился бы к войне, знал бы как списаться или не попасть в штурмовики.
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01.10.2024 10:31 Відповісти
Багато ІТішників виїхало
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30.09.2024 19:43 Відповісти
А ті хто не зміг - їх відловлюють на вулицях бусіки сервісних центрів. Мого колегу недавно спіймали, і навіть в інженерні війська не пустили, суворо на убій штурмовиком на передок без підготовки. На телдефон не відповідає уже місяць... і ми от думаємо... чи живий ще? Так переможемо!
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30.09.2024 20:34 Відповісти
да ти бот
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01.10.2024 05:42 Відповісти
Косить от армии не надо было до войны, так бы был ВОС инженерных войск (стройбата), а не как у тех кто не служил присваивают первый ВОС "Стрелок", т.к. он нуль в армии.
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01.10.2024 10:35 Відповісти
А як інакше з генератором код писати, чи може без інтернету працювати.

Кто толковіший їде в Болгарію або ще якісь країни де життя комфортне по вартості, але зареєстровані в Україні тому що податки були нижчі. Зараз якщо змінять у нас оподаткування то і туди переведуть реєстрацію.
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30.09.2024 22:54 Відповісти
Не знаю. Я сиджу в Україні і немає можливості виїхати. Сиджу на генераторі, екофлоу і старлінк інколи дістаю. Але чим далі цей звиздець тим більше шкодую що не виїхав до заборони.
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30.09.2024 23:01 Відповісти
Знаю що компанії пакетно помогали з рішенням проблем в перший рік, поки ще були адекватна вартість та і більшість хто сам по собі знайшли рішення.
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30.09.2024 23:18 Відповісти
Ну а ми з жінкою волонтери патріоти... Поки інші виїжджали ми бігали ганяли, діставали, привозили. Донатили як дурні купу грошей. Була якась мабуть на щось надія. Але схоже що у зелених що у кацапів ціль одна. Всіх без розбору стерти і все.
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01.10.2024 10:35 Відповісти
Треба ще більше підвищити податки, якщо корову більше доїти - вона буде давати більше молока.
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30.09.2024 20:04 Відповісти
Іншого виходу влада не бачить... Нє, ну а шо, не зарплати ж чинушам опускати!
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30.09.2024 20:38 Відповісти
Хтось воює, хтось ховається, когось вже поховали...
Падіння в всіх галузях
Війна ***** !
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30.09.2024 20:22 Відповісти
Які два довбня? Рашка з 91го мріє про відновлення імперії. З нульових активно готувалась до нападу. Про що і з ким домовлятися?
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30.09.2024 22:26 Відповісти
Так ти прокацапський пропагандон який маскується під айтішніка?
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01.10.2024 00:20 Відповісти
Цікаво, як відсутність простого рішення робити дрони, принаймні з початку війни, усе змінила... і яке ж зараз мудре керівництво... усіх тих, хто по гаражах ліпить дрони помаленьку відловлюють бусіками, бо дрони-дронами, а штурмовики то сила... ага...
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30.09.2024 20:41 Відповісти
та іді *****, вбоге
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30.09.2024 20:44 Відповісти
закономірно

і буде й дедалі зменшуватись
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30.09.2024 21:11 Відповісти
Можливо, тому, що багато ІТ-спеціалістів йдуть на військову службу.
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30.09.2024 21:45 Відповісти
Видимо спрос на Веб разработку на которой специализировались украинские специалисты упал в мире,
сейчас нужны Embedded-разработчики, на которых в Украине спроса никогда не было до войны.
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01.10.2024 10:40 Відповісти
Кому та айтішка треба. Та і економічне бронювання нікому не треба, особливо військові кажуть проти: не проти Дмитрука, та інших депутатів, шо втікли, а саме проти економічного бронювання. Цікаво, а це не голови ТУК проти
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01.10.2024 14:32 Відповісти

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