Українські молочні компанії візьмуть участь у великій виставці SIAL Paris 2024

Із 19 до 23 жовтня у Парижі відбудеться 60-та міжнародна виставка харчової промисловості SIAL Paris 2024. На ювілейні виставці, яка організовується що два роки, також візьмуть участь й українські виробники.

SIAL – одна з найбільших європейських та світових виставок. Туди приїжджають не лише компанії з країн Європейського Союзу, а й світові підприємства, які хочуть презентувати свій товар. Також на захід прибуває чимало покупці, зацікавлених у нових продуктах.

За словами учасників українського молочного ринку, на паризькій виставці можна спостерігати зростання зацікавленості щодо України, тому що наразі наша країна має вільну торгівлю з ЄС, тож є великий інтерес до харчових продуктів саме українського виробництва. Враховуючи, що тепер у Європі проживає велика кількість українців, вони починають змінювати смакові потреби корінних європейців.

Як каже Валентин Запорощук, голова наглядової ради Ічнянського молочно-консервного комбінату, українці підсаджують європейців на традиційні для української кухні компоненти, які раніше майже не продавалися у Європі. Таким прикладом може бути кисломолочний сир.

"Це дуже великі країни – Велика Британія, Франція, Німеччина, де багато споживачів. Це стає для нас одним із цікавих напрямків збуту для української продукції. Не сировини, а саме готової продукції, продуктів з великою доданою вартістю", – зазначив він.

На полях виставки буде представлений окремий український національний стенд, де презентуватимуть десятки вітчизняних компаній, а також окремі стенди, розділені по напрямках.

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Зокрема, на національному стенді за підтримки швейцарсько-української програми "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України" (QFTP) будуть представлені такі молочні компанії:

ТОВ "Дубномолоко" (Рівненська область) – тверді й плавлені сири;

Молочна компанія "Галичина" (Львівська область) – масло вершкове та

цільномолочна продукція;

цільномолочна продукція; Первомайський молочноконсервний комбінат (Миколаївська область) – згущене молоко;

ТОВ "Прайм Снек", (Закарпатська область) – сирні снеки;

Хорольський завод дитячого харчування (Полтавська область) – дитяче харчування,

ТОВ "Органік Мілк" (Житомирська область) – сертифікована органічна молочна продукція.

Усі представлені на національному стенді молочні компанії внесені до відповідного переліку перевірених потужностей, які мають право постачати харчові продукти до країн ЄС.

Загалом на виставці можна буде знайти понад 10 українських компаній-виробників органічної та молочної продукції.

"Швейцарії дуже важливо підтримувати то розвивати експортний потенціал українських компаній, що виробляють продукцію з доданою вартістю, зокрема, під час війни. Українські молочні компанії давно зарекомендували себе як надійні партнери з продукцією високої якості", – наголосила координаторка компонента "Молочний сектор" (QFTP) Ірина Висоцька.

За словами голови наглядової ради ІМКК Запорощука, найголовніша мета українських компаній на виставці – пошук нових ринків збуту та партнерів – мереж, прямих споживачів.

"На сьогоднішній день тенденція зацікавленості до України зберігається. Для українського бізнесу є великі можливості для пошуку нових ринків та власного розвитку", – переконаний він.

Як повідомлялося, 4-5 вересня у польському місті Білосток відбувся 21-й Міжнародний форум молочних кооперативів, що є найбільшим заходом молочної галузі Центральної та Східної Європи. На нього також запросили українську делегацію.