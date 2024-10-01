Умєров звільняє трьох заступників та держсекретаря Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров підписав подання до Кабінету Міністрів про звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмили Дараган.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ – під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни", – зазначив міністр.

Про нові призначення, включно із заступниками міністра, Умєров пообіцяв повідомити окремо.

Крім того, міністр оборони про реформування системи оборонних закупівель. Зокрема, "Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони.

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Також триває реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.

"Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня", – додав Умєров.

Як повідомлялося, Міністерство оборони затвердило новий порядок закупівлі електроенергії для потреб Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.