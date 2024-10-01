Росіяни продовжують бити по енергетиці: Міненерго повідомило про знеструмлення в трьох областях

Упродовж минулої доби, 30 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що у Дніпропетровській області під час огляду повітряних ліній виявлено пошкодження проводу. Знеструмлення споживачів не було. Внаслідок бойових дій вимикались повітряні лінії.

На Донеччині під час атаки дрона сталося загоряння обладнання, знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано.

Також в результаті обстрілу підстанції було загорання і пошкодження обладнання. При цьому відключались повітряні лінії, але споживачі не знеструмлювались. Пожежу ліквідовано.

Водночас через технологічні порушення у південно-східному, південному та західному регіонах знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено лише частково.

У західному регіоні вимикались повітряна лінія та підстанція. Споживачі не знеструмлювались.

Читайте також: Тепла зима дозволить обійтися без відключень світла, якщо не буде нових обстрілів, – прогноз "Укренерго"

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 3021 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок 1 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 546 населених пунктів.

Як повідомлялося, після планово-попереджувального ремонту 1 жовтня енергетики під'єднали до мережі енергоблок однієї з АЕС. Після виходу блоку на повну потужність енергосистема зміцниться на 1000 МВт