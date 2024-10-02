Ворог б’є по енергетиці: Міненерго повідомило про знеструмлення у семи областях

Упродовж минулої доби, 1 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу відключалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкоджене обладнання.

У Сумській області через влучання БПЛА по території підстанції також пошкоджено обладнання, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.

На Донеччині внаслідок ракетного обстрілу знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти. На момент інциденту загалом у шахтах перебувало 139 працівників, усіх вивели на поверхню. Живлення відновлено лише частково.

На Чернігівщині внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія, знеструмлювались 75 абонентів у двох населених пунктах.

У Черкаській області через падіння уламків дрона знеструмились підстанції.

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Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 24 014 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 654 населених пункти.

Як повідомлялося, у вересні Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем – до 438 тис. МВт-год.