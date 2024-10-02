Фонд держмайна продав забудовнику історичну будівлю у центрі Києва за 50 мільйонів

Фонд державного майна продав єдиний майновий комплекс державного підприємства "Новогоголівське" у Києві.

Участь у приватизаційному онлайн-аукціоні, що відбувся 2 жовтня у системі "Прозорро.Продажі", взяли два учасника, а ціна зросла з 41,5 млн до 51,1 млн гривень, повідомляє пресслужба Фонду.

Також покупець додатково сплатить 10,2 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 61,3 млн грн, додали у ФДМУ.

Йдеться про історичну будівлю та гараж загальною площею 1875,1 кв. м , які розташовані у Шевченківському районі Київа, неподалік від Національного цирку та гуманітарного корпусу Українського державного університету імені Драгоманова.

Покупцем активу стала будівельна компанія "Строїтель-П" з Дніпра, яка зводила ЖК Sherwood у Києві й десяток житлових комплексів у Дніпрі, передає Liga.net.

При цьому виставлений на приватизацію будинок на Гоголівській, 7 не внесений до реєстру пам'яток, а умови приватизації не передбачають вимогу щодо його збереження – лише погашення заборгованості й недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника.

Читайте також: Забудовник Столар приватизував держпідприємство з ділянкою землі поруч із НСК "Олімпійський" у центрі Києва

По сусідству з будівлею на вулиці Кониського (Тургенєвська), 4а розташована земельна ділянка, яку у 2021 році Київська міська рада передала під забудову фірмі "Центр фізичного та культурного розвитку".

Власником цієї фірми до вересня 2024 року був забудовник Віктор Бесага, один із бенефіціарів скандального будівництва ЖК "Тургенєв", розташованого в сусідньому кварталі. Там у липні 2024 року несанкціоновано знесли під забудову 130-річний будинок Євлампія Зеленського (він же будинок Василя Маліна).

Земельна ділянка під самим будинком має інше цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.

Будинок на Гоголівській, побудований на межі XIX-XX століть у стилі модерн, до 1917 року належав сестрам Олені Олецькій та Марії Калиновській. У будівлі розміщувалася дирекція народних училищ Київської губернії, а у 20-х роках XX століття діяла трудова школа №63. Пізніше будинок було передано на баланс видавництва "Вища школа".