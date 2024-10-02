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Новини
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Фонд держмайна продав забудовнику історичну будівлю у центрі Києва за 50 мільйонів

Будинок на Гоголівській, 7, у Києві

Фонд державного майна продав єдиний майновий комплекс державного підприємства "Новогоголівське" у Києві.

Участь у приватизаційному онлайн-аукціоні, що відбувся 2 жовтня у системі "Прозорро.Продажі", взяли два учасника, а ціна зросла з 41,5 млн до 51,1 млн гривень, повідомляє пресслужба Фонду.

Також покупець додатково сплатить 10,2 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 61,3 млн грн, додали у ФДМУ.

Йдеться про історичну будівлю та гараж загальною площею 1875,1 кв. м , які розташовані у Шевченківському районі Київа, неподалік від Національного цирку та гуманітарного корпусу Українського державного університету імені Драгоманова.

Покупцем активу стала будівельна компанія "Строїтель-П" з Дніпра, яка зводила ЖК Sherwood у Києві й десяток житлових комплексів у Дніпрі, передає Liga.net.

При цьому виставлений на приватизацію будинок на Гоголівській, 7 не внесений до реєстру пам'яток, а умови приватизації не передбачають вимогу щодо його збереження – лише погашення заборгованості й недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника.

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По сусідству з будівлею на вулиці Кониського (Тургенєвська), 4а розташована земельна ділянка, яку у 2021 році Київська міська рада передала під забудову фірмі "Центр фізичного та культурного розвитку".

Власником цієї фірми до вересня 2024 року був забудовник Віктор Бесага, один із бенефіціарів скандального будівництва ЖК "Тургенєв", розташованого в сусідньому кварталі. Там у липні 2024 року несанкціоновано знесли під забудову 130-річний будинок Євлампія Зеленського (він же будинок Василя Маліна).

Земельна ділянка під самим будинком має інше цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.

Будинок на Гоголівській, побудований на межі XIX-XX століть у стилі модерн, до 1917 року належав сестрам Олені Олецькій та Марії Калиновській. У будівлі розміщувалася дирекція народних училищ Київської губернії, а у 20-х роках XX століття діяла трудова школа №63. Пізніше будинок було передано на баланс видавництва "Вища школа".

Автор: 

Київ (4688) приватизація (1350) забудова (219) ФДМУ (1367)


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Скоро її за одну ніч знесуть. Є вже прецеденти. Може хто знає чим там закінчилося з тим будинком?
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02.10.2024 20:38 Відповісти
Ганьба!
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03.10.2024 13:06 Відповісти
В нашій ВОЮЮЧІЙ країні забагато зайвих грошей для всілякої стихійної забудови? А може до завершення війни та воєнного стану варто просто заборонити будь-яке будівництво крім оборонних споруд, оборонних виробництв та відновлення пошкоджених внаслідок війни об'єктів (та й то не всіх, а лише тих, які є критичними і не будуть однозначно знову зруйновані в найближчий час). А пани-забудовники могли б поки що вкладати свої наявні зайві кошти в армію та оборону за принципом: хто більше поділиться зараз, той матиме пріоритет на отримання дозволів в повоєнний час.
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03.10.2024 18:14 Відповісти

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