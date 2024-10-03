В Україні з’явиться Державна агенція зі страхування воєнних ризиків

Під час консультацій з бізнес-спільнотою 26 та 27 вересня Національний банк та Міністерство економіки презентували проєкт закону про систему страхування воєнних ризиків. Зокрема, документ передбачає створення Державної агенції зі страхування воєнних ризиків.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що проєкт закону передбачає захист страхових інтересів фізичних та юридичних осіб та спрямований на забезпечення відшкодування збитків, заподіяних ним внаслідок реалізації воєнних ризиків в Україні.

"Відсутність покриття воєнних ризиків є суттєвою перепоною для залучення інвесторів для відбудови України та розвитку нашої економіки. Ми хочемо виправити це, створивши єдину систему страхування від воєнних ризиків.

"Вже є низка працюючих інструментів на цьому ринку. Наша мета – об'єднати всі діючі програми в єдиний пул, створити зрозумілі правила гри і зрештою мати змогу залучити на цей ринок міжнародних перестраховиків", – наголосив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Загальнодержавна система страхування воєнних ризиків фінансуватиметься як коштом акумульованих обов'язкових страхових платежів за договорами страхування, так і за фінансової допомоги донорів.

Окремо, передбачено створення Державної агенції зі страхування воєнних ризиків, яка буде визначати спільну політику оцінки та прийняття ризиків для страховиків-учасників системи. Також відомство розроблятиме стандартизовані страхові продукти, визначатиме централізовані підходи до ціноутворення та вестиме Єдину централізовану базу даних в системі страхування воєнних ризиків.

Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною, зокрема передбачається, що обов’язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об’єкти житлового будівництва.

Наразі тривають консультації щодо можливого уточнення переліку об’єктів обов’язкового страхування. На подальших етапах планується розширення покриття для більшого кола об'єктів.

Проєкт закону планується передати до профільного комітету Верховної Ради до кінця грудня з урахуванням зауважень бізнес-спільноти та представників страхового ринку.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України завершив розробку концепції механізму страхування військових ризиків, вона вже узгоджена з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Концепція та механізм передбачають обов'язкове страхування воєнних ризиків для певних проєктів об'єктів.