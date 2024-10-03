БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Німеччині запроваджують жорсткі умови для виплат соцдопомоги безробітним

Німеччина схвалила додаткові €400 млн на військову допомогу Україні

Уряд Німеччини схвалив проєкт закону, який запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld ("гроші для громадян").

Про це повідомив міністр праці ФРН Губертус Гайль, передає DW.

Зазначається, що зміни ще має розглянути Бундестаг. Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року.

Реформа, зокрема, передбачає, що одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30% скоротять розмір виплат.

Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30% протягом одного місяця.

Також передбачені санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості повинні повідомляти правоохоронним органам про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати.

Крім того, за новими правилами, для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання.

Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більша – то до трьох годин.

Читайте також: Українські біженці в Німеччині стали частіше влаштовуватися на роботу

Водночас зміни передбачають певні стимули для людей, які погано говорять німецькою.

Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, які погано володіють німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування, а потім спрямують їх на мовні курси за фахом.

Це положення має слугувати реалізації програми прискореного та полегшеного працевлаштування біженців, ухваленої урядом у 2023 році.

Представляючи програму торік, Губертус Гайль заявив: "Мовний бар'єр знижується. Настав час іти працювати".

Як повідомлялося, після 30 вересня 2024 року транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні бути зареєстровані в країні, тобто мати німецькі номерні знаки.

Станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.

Автор: 

біженці (737) виплати (492) Німеччина (1923) мігранти (446) робота (943)
Топ коментарі
+5
Дуже правильно, насправді. Неймовірна кількість хитрожопих, які живуть на соціалку. І самих німців в тому числі. Дуже крута шпаринка, якою користуються ледацюги. Деякі молоді німці працюють 5 років і потім зразу намагаються зробити так, щоб їх звільнили, щоб жити на соціалку і ***** не робити.
03.10.2024 12:55 Відповісти
03.10.2024 12:55 Відповісти
+2
Ні. Не в тому справа. Це стосується всіх хто живе тут. Громадян, які живуть на пільгах дуже багато. І часто кажуть вони я не хочу працювати за малу зарплату.
03.10.2024 12:58 Відповісти
03.10.2024 12:58 Відповісти
+1
Дойчи начинают прозревать.
03.10.2024 12:42 Відповісти
03.10.2024 12:42 Відповісти
Дойчи начинают прозревать.
03.10.2024 12:42 Відповісти
03.10.2024 12:42 Відповісти
Ні. Не в тому справа. Це стосується всіх хто живе тут. Громадян, які живуть на пільгах дуже багато. І часто кажуть вони я не хочу працювати за малу зарплату.
03.10.2024 12:58 Відповісти
03.10.2024 12:58 Відповісти
Так немцев и имела в виду. Полно немцев(особенно каздойчев) которые работают 6/6 месяцев.
03.10.2024 13:22 Відповісти
03.10.2024 13:22 Відповісти
не усі. ось для українців біржа праці сворила програму Турбо і усіх активно працевлаштовують. тод коли дамочки в платочках протираюють свої ряси. для них теж треба таке Турбо. а нема.
показати весь коментар
03.10.2024 13:50 Відповісти
начинають нарешті діяти.
показати весь коментар
03.10.2024 13:47 Відповісти
,,Кожному своє!" , ,, Праця звільняє !" ,,Хто не працює той не їсть !"
показати весь коментар
03.10.2024 12:44 Відповісти
Дуже правильно, насправді. Неймовірна кількість хитрожопих, які живуть на соціалку. І самих німців в тому числі. Дуже крута шпаринка, якою користуються ледацюги. Деякі молоді німці працюють 5 років і потім зразу намагаються зробити так, щоб їх звільнили, щоб жити на соціалку і ***** не робити.
03.10.2024 12:55 Відповісти
03.10.2024 12:55 Відповісти
6 годин робочий день 5 годин в дорозі. А за 3 години по автобану можливо й 600 км проїхати)
03.10.2024 13:17 Відповісти
03.10.2024 13:17 Відповісти
так нехєр чекати, поки бірда праці за горло візьме, самим шукати треба.
показати весь коментар
03.10.2024 13:45 Відповісти
Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більша - то до трьох годин. Джерело: https://biz.censor.net/n3513053

Якщо тривалість робочого дня 6 год.
6 + 2 * 2,5 = 11

Якщо тривалість робочого дня 8 год.
8 + 2 * 3 = 14 - нормально так(!): поспав, поїв-помився - на роботу, приїхав з роботи те ж саме й спати.
03.10.2024 14:09 Відповісти
03.10.2024 14:09 Відповісти
Або арбайтен, або уйобен зе бітте.
03.10.2024 15:24 Відповісти
03.10.2024 15:24 Відповісти
Великий відсоток, понад 20% українців працює, араби взагалі не працюють.

"після 30 вересня 2024 року транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, https://biz.censor.net/news/3509491/********************************************************************************, тобто мати німецькі номерні знаки. "

Це коштуватиме понад 1000 євро, включно зі страховкою та оформленням номерів.
03.10.2024 15:41 Відповісти
03.10.2024 15:41 Відповісти

