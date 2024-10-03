У Німеччині запроваджують жорсткі умови для виплат соцдопомоги безробітним

Уряд Німеччини схвалив проєкт закону, який запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld ("гроші для громадян").

Про це повідомив міністр праці ФРН Губертус Гайль, передає DW.

Зазначається, що зміни ще має розглянути Бундестаг. Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року.

Реформа, зокрема, передбачає, що одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30% скоротять розмір виплат.

Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30% протягом одного місяця.

Також передбачені санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості повинні повідомляти правоохоронним органам про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати.

Крім того, за новими правилами, для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання.

Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більша – то до трьох годин.

Водночас зміни передбачають певні стимули для людей, які погано говорять німецькою.

Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, які погано володіють німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування, а потім спрямують їх на мовні курси за фахом.

Це положення має слугувати реалізації програми прискореного та полегшеного працевлаштування біженців, ухваленої урядом у 2023 році.

Представляючи програму торік, Губертус Гайль заявив: "Мовний бар'єр знижується. Настав час іти працювати".

Як повідомлялося, після 30 вересня 2024 року транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні бути зареєстровані в країні, тобто мати німецькі номерні знаки.

Станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.