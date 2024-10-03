У роботі Telegram стався збій

У роботі месенджера Telegram 3 жовтня стався масштабний збій. Користувачі повідомляють про повільне завантаження та надсилання повідомлень.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, передає "Слово і діло".

Зазначається, що більшість користувачів зіткнулися з проблемою при підключенні до сервера та роботою застосунку, отриманні повідомлень.

Як повідомлялося, Telegram передаватиме правоохоронцям IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається незаконною діяльністю.

Нагадаємо, у серпні засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Парижа.

Претензії французької влади до Дурова пов'язані з зашифрованими повідомленнями, що використовуються в Telegram, доступом до яких він не погоджується ділитися з правоохоронними органами. А це створює ризики використання менеджера злочинцями.

Також його звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання його месенджера підписниками, зокрема, через відсутність модерації та співпраці зі слідством.