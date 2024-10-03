Vodafone не зміг домовитися про реструктуризацію боргу на $400 мільйонів: проситиме у НБУ дозвіл вивести валюту

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) провів переговори із власниками його єврооблігацій на $400 млн про можливість їхньої реструктуризації, проте після відмови власників приблизно 31% цінних паперів від запропонованих умов вирішив відмовитися від подальших переговорів.

Про це компанія повідомила на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

"VFU оголошує, що в умовах відсутності змін у системі контролю за рухом капіталу не має наміру вести подальші переговори з власниками облігацій. Натомість VFU зосередиться на інших способах виконання своїх зобов'язань за облігаціями, а саме продовжить обговорення з відповідними органами влади України, включно із Національним банком України, питання щодо надання виняткового дозволу на виплату основної суми облігацій, що підлягає погашенню 11 лютого 2025 року", – йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що переговори про реструктуризацію п'ятирічних єврооблігацій, випущених у 2020 році зі ставкою 6,2% річних, тривали з 19 по 30 вересня цього року і були зумовлені обмеженнями щодо контролю за рухом капіталу в Україні, які не дозволяють VFU здійснюватиме транскордонні платежі з України для погашення облігацій.

Власникам єврооблігацій було запропоновано такі ключові умови: продовження дати погашення облігацій на три роки, збільшення відсоткової ставки до 7,7%, виплата комісії за згоду у розмірі 1,5%, застава коштів VFU, що перебувають в Україні, з метою погашення облігацій та включення нового положення про обов'язкове дострокове погашення у разі ослаблення чинних заходів контролю за рухом капіталу.

"Однак після переговорів пропозицію про реструктуризацію власники облігацій, які володіють приблизно 31% облігацій, відхилили цю пропозицію", – зазначається у повідомленні.

VFU наголошує, що попри обмежені можливості для погашення євробондів через валютні обмеження в Україні, фінансове становище компанії залишається стійким і вона має достатню ліквідність для виконання своїх зобов'язань.

Як повідомлялося, на початку лютого 2020 року "Vodafone Україна" розмістила п'ятирічні єврооблігації на $500 млн під 6,2%. У 2022 році компанія достроково викупила та анулювала свої облігації на загальну суму близько $100 млн.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року NEQSOL Holding, формальним власником якої є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов, завершила придбання оператора "Vodafone Україна" у російської групи "МТС" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.